Un punto in due partite: la «solita» Inter, capace di troppo

Psicologi di tutto il mondo unitevi. Il calcio d’agosto suggerisce di non ricavare frettolose sentenze neppure da un rodeo selvaggio come questo, ma quando c’è di mezzo l’Inter trame e analisi si aggrovigliano fino ad ammutinarsi. E così il Toro è riemerso da uno 0-2 che, dopo il primo tempo, sembrava una lapide.

Passano gli anni, cambiano gli allenatori e il problema dell’Inter rimane sempre quel periodico uscire ed entrare dalle partite, come se l’elogio della follia sciolto dai tifosi e riassunto nell’inno la condizionasse al punto da piacerle, o le piacesse al punto da condizionarla.

Non vi dico cosa avevo scritto a metà gara. Potete immaginarlo. Una sola squadra al comando: l’Inter. Pressing alto, Brozovic in cattedra, gol classici, destro di Perisic su cross radente di Icardi, capocciata di de Vrij su punizione di Politano. Non solo: una serenata alla personalità, non pervenuta contro il Sassuolo, ai restauri tattici di Spalletti (difesa a tre), alla facilità di tocco, di gioco. E il Toro? Senza capo né corna, con Belotti disarmato e disarmante, Soriano ondivago e alla mercé di Brozovic, i difensori troppo schiacciati. Impossibile cogliere la grinta e le idee di Mazzarri, se non in un paio di guizzi di Iago Falque.

Mi aspettavo un calo dell’Inter: non il crollo. Mi aspettavo una reazione del Toro: non la rimonta. Il peggiore, tra i nerazzurri, è stato di solito il migliore: Handanovic. Ha spalancato la porta al Gallo e, chissà, avrebbe potuto fare qualcosa di più e di meglio sul tiro-canaglia di Meité.

L’ingresso di Ljajic ha dato a Mazzarri più di quanto Keita non abbia offerto a Spalletti, bollicine a parte. Non sono state due facce della stessa medaglia: sono state due medaglie diverse. L’Inter che cancella il Toro, il Toro che cancella l’Inter. Mi è piaciuta molto la fisicità di Meité e Ola Aina, non estranea alla progressiva metamorfosi dei granata sul conto dei quali, visto come si erano messe le cose, non avrei scommesso un euro.

In generale, il bilancio di un punto in due gare non dovrebbe alimentare tavole rotonde o, peggio ancora, indizi di processi. I croati devono smaltire il Mondiale, Nainggolan è fermo ai box, proprio lui, il guerriero a cui l’Inter chiede più ritmo e più tamburo, un mediano che l’istinto e l’esercizio, questi estremi che a volte si respingono e a volte si toccano, hanno trasformato in un trequartista devoto al muscolo, alla «garra», alle sassate.

Da Mourinho in poi l’Inter è stata spesso prigioniera dei suoi nervi fragili, delle sue capriole tecniche. Il ruolo di anti-Juventus, suffragato dalle operazioni di mercato, non garba al «pompiere» Spalletti. Possibile che ci siano cascati così tanti (quorum ego)? Manca un regista, un regista vero, e nonostante questo la scorsa stagione l’Inter vinse le prime quattro.

Come per il Milan a Napoli (ma contro il Napoli!) è bastato un errore perché la sfida venisse ribaltata e lo scarto confiscato. Questione di testa, l’Inter, prima ancora che di piedi, di schemi, di calendario.

Il vostro pensiero?