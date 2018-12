Una bella Roma schianta il Sassuolo: 3-1 con il primo gol in Serie A di Zaniolo

La Roma riassapora una vittoria da grande squadra in un match mai in discussione: il 3-1 è addirittura troppo stretto per i giallorossi e l’allegra difesa di De Zerbi è complice. Perotti dal dischetto inaugura una serata di grandi ritorni, Schick ripaga la fiducia di Di Francesco e Zaniolo s’inventa un gol alla Totti per festeggiare il primo sigillo in Serie A, prima che l’Olimpico possa applaudire di nuovo Edin Dzeko. Insomma, ci sono solo segnali positivi per la Roma che è a meno quattro dal quarto posto occupato dai cugini della Lazio. L’unica nota stonata è il gol incassato nel finale da Babacar.

La cronaca della partita

In avvio Berardi prova a sorprendere Olsen fuori dai pali, ma la Roma la sblocca all’8’ su rigore: Ferrari atterra Schick e Perotti trasforma. Schick devia verso la propria porta, la palla sbatte sulla traversa e ricade sulla linea: questione di centimetri, non è gol. Under sfiora il palo e al 24’ Schick in campo aperto vola, scarta Consigli e fa 2-0. Consigli dice di no a Schick e Perotti.

Patrik Schick in Roma-Sassuolo 2018LaPresse

Nella ripresa, Zaniolo mette a sedere sia Ferrari che Consigli per poi insaccare il tris con il cucchiaio. Consigli respinge i tentativi di Kluivert, Under e Kolarov. Olsen fa buona guardia su Di Francesco ma al 90’ cade: Babacar brucia Fazio e fissa il 3-1 definitivo.

La statistica chiave

16 - La Roma ha mandato in gol 16 giocatori differenti in questo campionato, nessuna squadra dei cinque maggiori campionati europei in corso ne conta di più.

Il tweet da non perdere

Il migliore in campo

Nicolò Zaniolo: oltre alle ottime prestazioni che ormai non fanno più notizia, si prende il lusso di segnare il primo gol in Serie A con un cucchiaio alla Totti. Il ragazzo cresce benissimo ed è un’ottima notizia anche per la Nazionale. Nainggolan, intanto, è fuori rosa nell’Inter...

Il peggiore in campo

Gian Marco Ferrari: surclassato dall’inizio alla fine. Commette il fallo da rigore su Schick e viene messo letteralmente in ginocchio da Zaniolo sul 3-0. Arrivederci.

La dichiarazione

Il tabellino

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo (64’ Pastore), Perotti (68’ Kluivert); Schick (76’ Dzeko). All. Di Francesco

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Marlon, Lemos (46’ Lirola), G. Ferrari, Dell’Orco; Bourabia, Magnanelli, Djuricic (58’ Di Francesco); Berardi, Babacar, Brignola (63’ Locatelli). All. De Zerbi

Arbitro: Piero Giacomelli della Sezione di Trieste

Gol: 8’ rig. Perotti (R), 24’ Schick (R), 59’ Zaniolo (R), 90’ Babacar (S)

Note: ammoniti Ferrari, Florenzi