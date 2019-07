Veretout è arrivato a Roma: "Sono felice". Domattina le visite mediche

Maglietta nera, zaino sulle spalle, sguardo un po' imbarazzato di fronte a flash e telecamere. Jordan Veretout è pronto a iniziare una nuova avventura a strisce gialle e rosse: in serata è arrivato in treno alla stazione Termini e ora è pronto a tutti gli effetti a diventare un calciatore della Roma, dopo l'accordo raggiunto nella giornata di ieri con la Fiorentina.

Le prime parole di Veretout

" Sono felice di essere qui, forza Roma. Che cosa dico ai tifosi? Che mi piace la squadra e che aspetto domani per incontrare i nuovi compagni "

Domattina le visite

Domani mattina, a partire dalle 8.30, Veretout effettuerà le visite mediche di rito nella clinica Villa Stuart. Poi arriverà il momento della firma e dell'ufficialità. Sarà presente anche Amadou Diawara, altro volto nuovo giallorosso, arrivato dal Napoli nell'ambito dell'operazione che ha portato Manolas sotto il Vesuvio. Per quanto riguarda il francese, come emerso nelle scorse ore, nelle casse della Fiorentina pioveranno 19 milioni di euro totali: uno per il prestito, 16 per l'obbligo di riscatto e altri due di bonus. Arrivato dal Saint-Etienne nell'estate del 2017, Veretout lascia Firenze dopo due stagioni, nelle quali ha giocato sia da mezzala che da regista collezionando rispettivamente 8 e 5 reti. Ora lo attende Paulo Fonseca.