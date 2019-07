Dopo aver ufficializzato Gianluca Mancini nelle scorse ore, la Roma si appresta a concludere a tutti gli effetti la quinta operazione in entrata del suo inizio di calciomercato: dalla Fiorentina è in arrivo Jordan Veretout. Affare chiuso in serata con la Fiorentina e nuovo rinforzo in arrivo per il club giallorosso.

Arriva in prestito con obbligo di riscatto

Un milione per il prestito più altri 16 per l'obbligo di riscatto e due di bonus, secondo 'Sky', sono le cifre dell'accordo definitivo tra Roma e Fiorentina. Una trattativa indirizzata in maniera positiva negli scorsi e giorni e conclusa in serata. Battuta quindi in maniera totale la concorrenza del Milan, che fino all'ultimo aveva dato battaglia ai giallorossi per portare Veretout alla corte di Giampaolo. Il centrocampista francese, che non è stato convocato per la tournée americana ed è stato contestato dai suoi ormai ex tifosi durante il ritiro di Moena, dovrebbe effettuare già nella giornata di domani le visite mediche. Poi sarà il momento della firma e dell'ufficialità.

Veretout - Fiorentina-Inter - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

La rosa di Fonseca prende forma

Dopo aver lasciato andare Manolas ed El Shaarawy, e sempre in attesa di definire la situazione riguardante Edin Dzeko, la Roma torna lentamente a ricostruire la propria rosa. Mancini in difesa al posto del greco, quindi Veretout in mezzo al campo. E, a completare un quadro piuttosto interessante, ecco anche Spinazzola dalla Juventus, Diawara dal Napoli e Pau Lopez in porta al posto del disastroso Olsen. E non è finita qui: i prossimi obiettivi si chiamano Toby Alderweireld, centrale del Tottenham, e Gonzalo Higuain. La formazione di Paulo Fonseca inizia finalmente a prendere forma.