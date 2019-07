Veretout: "La Roma è un passo avanti per la mia carriera"

"Ho scelto la Roma perché è un grande club. Ho parlato con il mister, le sue parole mi son piaciute molto e mi hanno convinto. Avevo voglia di venire qui, è un passo avanti nella mia carriera". Così Jordan Veretout nella conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Roma.

Prima di arrivare alla corte di Fonseca il centrocampista, ingaggiato dalla Fiorentina, è stato accostato anche ad altre squadre tra cui il Milan. "Oggi sono qui e sono felice, questa è la mia scelta, arrivare in questo grande club e in questa bellissima città. Qui vogliamo fare qualcosa di bello".

"Obiettivo Champions? La Roma ambisce tutti gli anni a giocarla. Solo due anni fa - ha proseguito - ha raggiunto la semifinale. Quest'anno giocheremo in Europa League ma l'obiettivo è tornare in Champions nella prossima stagione. Sta a noi lavorare quotidianamente e impegnarci per raggiungere questo obiettivo". Veretout ha poi elogiato Dzeko che però potrebbe lasciare i giallorossi per l'Inter. "E' un grande giocatore, con una grande prestanza fisica, efficace sotto porta. Segna molto, ci può aiutare".

Sul ruolo che potrebbe rivestire nel sistema di gioco di Fonseca, ha aggiunto: “In un centrocampo a tre, probabilmente, giocherei come mezzala, potendo attaccare di più. In un centrocampo a due, invece, bisogna trovare più equilibrio, trovando sicurezza nella propria metà campo. Cosa mi ha detto il tecnico? Che gli piacevo come calciatore e che ricercava un centrocampista con le mie caratteristiche”.

"Se a Firenze ho parlato con Montella della Roma? Non molto nello specifico, in ogni caso - ha sottolineato - era mia intenzione fare questo passo avanti nella mia carriera e così è stato”. Veretout poi ha rivelato che al suo arrivo Florenzi "mi ha mandato un messaggio ed è stato molto gentile, mi ha fatto un enorme piacere riceverlo. Nei prossimi giorni avremo modo di parlare meglio”.