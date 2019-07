Veretout non parte per gli USA, la dirigenza della Fiorentina a Casa Milan: l'affare si chiude?

Potrebbe essere il giorno decisivo per il trasferimento di Jordan Veretout al Milan. Infatti intorno a mezzogiorno Daniele Pradè, ds della Fiorentina, e Joe Barone, braccio destro del nuovo proprietario Commisso, sono arrivati a Casa Milan per un incontro con la dirigenza rossonera: c'è la volontà di sbloccare la trattativa e, se possibile, chiuderla. Il nodo resta il prezzo: i viola chiedono almeno 22 milioni di euro, i rossoneri non vanno oltre i 15 più il cartellino di Lucas Biglia, giocatore gradito a Montella ma che ha un ingaggio troppo elevato per le casse dei gigliati che eventualmente vorrebbero trattarlo in un secondo momento.

Il fatto che le due società si siano incontrate di persona nella sede di via Aldo Rossi significa che c'è la volontà comune di trovare un'intesa, anche perchè lo stesso Veretout non è stato inserito nella lista dei convocati di Montella per la tournée della Fiorentina negli Stati Uniti dove giocherà con Chivas Guadalajara, Arsenal e Benfica.

Doppio colpo con Pezzella?

Una chiave per risolvere la questione Veretout potrebbe essere German Pezzella. Il difensore argentino, capitano viola, piace molto al Milan che cerca un centrale da affiancare a Romagnoli e l'idea di Maldini e Boban sarebbe quella di prendere entrambi: 30 milioni di euro più il cartellino di Biglia (guadagna 3,5 milioni di euro a stagione), la proposta del Milan. La Fiorentina però non vorrebbe cedere il proprio capitano che, da parte sua, vorrebbe capire le intenzioni della nuova proprietà e vedere come viene assemblata la squadra, prima di chiedere un'eventuale cessione o almeno considerare un addio.