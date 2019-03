Vicari condanna un generoso Frosinone, la SPAL vince 1-0 e respira in classifica

Ride la SPAL, piange il Frosinone. Nel delicato scontro salvezza del Benito Stirpe, la spunta la squadra di Semplici, che si guadagna tre punti d'oro grazie al gol nel primo tempo di Francesco Vicari. I ciociari reagiscono e fanno la partita, ma tra legni colpiti ed occasioni sfumate non raddrizzano più una match che, a conti fatti, avrebbero meritato di chiudere con un risultato diverso. La SPAL centra la seconda vittoria di fila e sale a quota 29, cinque punti in più del Bologna terz'ultimo. Il Frosinone resta a quota 17, tra i rimpianti per aver perso uno degli ultimi treni per la permanenza in Serie A.

La cronaca

Posta in palio molto alta allo Stirpe, di più che per un Frosinone che deve inseguire in classifica. La squadra di Baroni parte col coltello tra i denti, aggredendo l'avversario. Ma retto l'urto iniziale, la SPAL si affaccia in avanti e al primo affondo passa. Kurtic calcia un corner dalla sinistra, Vicari si avvita e di testa infila l'angolino. Il Frosinone ci mette un po' a reagire, ma nel finale di tempo costruisce tre occasioni nitide. Prima è Pinamonti a provarci da fuori con un gran destro, senza trovare la porta. Poi è Viviano a dire di no alla conclusione ravvicinata di Ciofani. Infine è il palo a negare la gioia del pareggio dopo la botta da fuori di Sammarco.

Il gol di Francesco Vicari in Frosinone-Spal 0-1Getty Images

Il Frosinone riprende dove aveva lasciato, giocando a spron battuto. Salamon si inventa una rovesciata che esce di poco, poi la traversa respinge il tiro ravvicinato di Ciofani. La SPAL fa fatica a ripartire e soffre l'intensità dell'avversario. Baroni le prova tutte, inserendo Ciano e Dionisi. Anche perchè pure un pareggio servirebbe a poco. Ma i tentativi finali dei ciociari sono dettati più dalla disperazione e di occasioni nitide non ce ne sono più. La SPAL la vince di sofferenza, al Frosinone non basta il cuore. E ora si fa dura.

La statistica

0 - Le vittorie casalinghe del Frosinone in questo campionato. In 14 partite allo Stirpe, i ciociari hanno conquistato solo 5 punti.

Il migliore

Francesco VICARI - Il gol che decide la gara, oltre a essere di estrema importanza, è degno di un attaccante di razza. Per il resto comanda la difesa che regge l'urto del Frosinone per un'ora di gara.

Il peggiore

Andrea PINAMONTI – Fa tanto movimento e sportellate con mezza difesa della SPAL. Un bel tiro, anche se gli manca un po' di lucidità. E si fa sorpendere da Vicari sul gol.

Il tabellino

Frosinone-SPAL 0-1

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Ariaudo (78’ Dionisi), Salamon, Brighenti; Paganini, Ghiglione (59’ Ciano), Viviani (29’ Sammarco), Valzania, Beghetto; Pinamonti, Ciofani. All. Baroni

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Kurtic (71’ Valoti), Missiroli, Murgia (56’ Schiattarella), Fares; Antenucci, Petagna (86' Felipe). All. Semplici

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 13’ Vicari

Ammoniti: Valzania, Cionek, Kurtic, Valoti, Salamon, Dionisi