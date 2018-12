Violenza e razzismo nel calcio: mali profondi che non si curano con due gare a porte chiuse

Quando il calcio occupa le prime pagine dei quotidiani generalisti e non solo quelle dei lenzuoli sportivi solitamente bisogna vergognarsi. Oggi tutti si riempiono la bocca, a partire dai politici, di lotta alla violenza e al razzismo ma nessuno si fa un esame di coscienza. Nessuno pensa all’esempio che dà e pretende che altri facciano pulizia mentre in casa propria regna la sporcizia. Inter-Napoli, nel calderone mediatico, verrà ricordata come la partita dell’ultrà morto fuori dallo stadio e dei buu razzisti nei confronti di Koulibaly.

Dentro lo stadio i buu, fuori un atto criminale

Occorre innanzitutto fare un distinguo tra ciò che è accaduto fuori dallo stadio e quello che è successo all’interno di San Siro: è doveroso scindere i due filoni per individuare colpevoli e responsabilità. Prima della gara c’è stato un agguato che da quanto è emerso si può configurare come premeditato, un’azione criminale studiata a tavolino. Le persone che l’hanno attuato vanno chiamate con il loro nome: tifosi? No, criminali. C’erano, infatti, oltre agli ultrà nerazzurri, degli infiltrati del Varese e addirittura del Nizza che si sono dati appuntamento per aspettare, in via Novara, gli ultrà partenopei. Un uomo ha così perso la vita. Un ultrà di 39 anni, Daniele Belardinelli, è morto. Era uno dei capi del gruppo ultrà Blood and Honour del Varese (frangia che utilizza simbologia e lessico di estrema destra) ed era già noto alle forze dell'ordine proprio per la sua attività da ultrà e per reati connessi a manifestazioni sportive: aveva già ricevuto due Daspo di cinque anni, uno nel 2007 in occasione di Varese-Lumezzane e l'altro nel 2012 per scontri prima dell'amichevole tra Como e Varese. La verità dei fatti non è una scelta facoltativa di chi fa questo mestiere e il rispetto per il dolore di chi ha perso una persona cara non va macchiato con l’ipocrisia della beatificazione della vittima-eroe nazionale.

San Siro - Giuseppe Meazza - MilanoGetty Images

Cosa dice il regolamento: è la questura a decretare la sospensione definitiva

All’interno del Giuseppe Meazza, invece, Kalidou Koulibaly è stato preso di mira con buu facilmente distinguibili. Molte autorità, in primis gli addetti ai lavori che dovrebbero ben conoscere regole e sanzioni, si sono scagliate contro l’arbitro Mazzoleni che "doveva sospendere la partita". Il procuratore federale Giuseppe Pecoraro è arrivato allo scontro verbale con il presidente dell’AIA Marcello Nicchi: lo scaricabarile è sport nazionale. La norma stabilisce che "il responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal ministero dell’Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida e ogni altra manifestazione discriminatoria, ordina all’arbitro, anche tramite il quarto ufficiale di gara o l’assistente, di non iniziare o sospendere la gara". Lo stesso designatore arbitrale Nicola Rizzoli, un mese fa, aveva chiarito i passaggi: “Bisogna fare prima un annuncio pubblico, se continuano si ferma la gara e si ripete l’appello. Se continuano si sospende e si ripete un altro annuncio e se si continua ancora si va negli spogliatoi passando la palla all’ordine pubblico che può decidere la definitiva sospensione. Insomma, il procedimento va snellito ma è il responsabile della sicurezza, non l'arbitro bensì la questura, a prendere la decisione finale. Gavillucci, l’arbitro che ha fatto ricorso al Tribunale per non essere stato confermato in CAN A e che oggi arbitra i ragazzini, lo scorso 13 maggio sospese Sampdoria-Napoli per quasi cinque minuti. Lo stesso fece Irrati in Lazio-Napoli del 3 febbraio 2016: anche in quei due casi di sospensione temporanea la vittima era Koulibaly.

Video - Ancelotti: "Koulibaly insultato per tutta la partita, la Procura Federale doveva sospenderla" 01:29

Due gare a porte chiuse: a essere punita è la parte sana del tifo

Il provvedimento del Giudice Sportivo condanna dunque l’Inter a giocare due gare a porte chiuse e una senza Curva Nord. Questa non è la soluzione perché, oltre a creare un precedente - d'ora in poi dovrà accadere in tutti gli stadi italiani - a rimetterci è la parte sana del tifo, quella che spesso e volentieri in passato ha preso le distanze dalla parte marcia al grido di "buffoni". Una contrapposizione tra tifosi della stessa squadra che porta al nocciolo del problema: non siamo ancora in grado di individuare i responsabili, di dare loro un nome e un cognome. Questi individui, finché non ci saranno delle telecamere che li inchiodano con l’ausilio dei dati di chi vede una partita (abbonato o spettatore che compra un biglietto) si sentiranno sempre protetti dalla logica del branco. E finché chi è intorno a loro non farà nulla per indicare con ampi gesti i colpevoli - chi sta in silenzio è complice - questi soggetti la faranno franca.

Video - Salvini: "Ad andarci di mezzo sono i veri tifosi che vanno allo stadio con i bambini" 00:57

Alle radici della violenza

D’altronde, le radici della violenza nel calcio sono profonde. Si parte dalla mancanza assoluta della certezza della pena perché lo Stato ha sempre preferito avere i delinquenti negli stadi piuttosto che in strada, ritenendo così di poterli controllare. Il Daspo, invenzione che non ha prodotto alcun risultato, li ha portati fuori, dove spesso ormai si danno appuntamento. Così faranno quando l’Inter giocherà a porte chiuse in attesa di ritornare a svolgere il loro mestiere, i criminali, nel momento in cui, a febbraio, potranno rimettere piede nello stadio. I colpevoli vanno processati e condannati perché il calcio, veicolo inimitabile per avere cassa di risonanza in tutto il mondo nel giro di pochi secondi ed economia trainante del Paese, con la violenza c’entra eccome. I nostri club sono soliti farsi ricattare dalle tifoserie. In Inghilterra, esempio tanto invocato, sono stati coinvolti direttamente i club, obbligati a prendere provvedimenti seri pur di restare tra i professionisti, partendo dalle ristrutturazioni degli stadi e arrivando sino a steward veri e propri, non ragazzi pagati 20 euro a partita per fare da scudo umano. Bisogna passare dai vertici delle società per combattere le tifoserie organizzate. Noi ci siamo rifugiati, invece, nella tessera del tifoso, un altro provvedimento inutile che ha colpito il tifoso medio senza sradicare minimamente la violenza. Un altro esperimento fallito di un Paese retrogrado e senza memoria.