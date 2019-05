Volata Champions a 90' dalla fine: Atalanta e Inter padrone del proprio destino

Siamo alle battute finali della volata per la Champions League: al momento sarebbero Inter e Atalanta a staccare il pass, ma l'ultima giornata potrebbe ribaltare tutto. Analizziamo criteri, calendario e possibilità di ognuna delle squadre aritmeticamente in lizza. Potrebbero essere determinanti anche gli scontri diretti e la classifica avusa: saranno 90 minuti tutti da vivere.

I criteri in caso di arrivo a pari punti

Punti negli scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti (i gol fuori casa non valgono doppio)

Differenza reti generale

Gol segnati in generale

3. Atalanta (punti 66): 3 punti per volare in Champions

Gli orobici si giocheranno a Reggio Emilia proprio contro il Sassuolo - scherzi del calendario - la possibilità di accedere direttamente alla prossima Champions League: con una vittoria contro un avversario ormai senza chiedere più nulla al campionato l'impresa sarebbe centrata. In caso di pareggio contro la banda De Zerbi devono sperare di non essere superati contemporaneamente da Inter e Milan (il doppio successo delle milanesi sarebbe fatale). Con la sconfitta la Dea deve sperare che il Milan non vinca e che Inter perda contro l'Empoli tra le mura amiche.

Il calendario

Sassuolo

Gli scontri diretti

ANDATA RITORNO Inter 4-1 0-0 Roma 3-3 3-3 Milan 2-2 1-3

4. Inter (punti 66): nuova caccia ai 3 punti

Inter padrona del proprio destino nonostante la pesante sconfitta patita al San Paolo: con la vittoria contro l'Empoli a San Siro sarebbe matematicamente in Champions League. In caso di pareggio contro i toscani le cose si complicherebbero: dovrebbe sperare a quel punto che il Milan non vinca contro la SPAL perchè in caso di arrivo a pari punti con l'Atalantra lo scontro diretto la condannebbe.

Il calendario

Empoli

Gli scontri diretti

ANDATA RITORNO Atalanta 1-4 0-0 Roma 2-2 1-1 Milan 1-0 3-2

5. Milan (punti 65): vincere e sperare

Un unico risultato possibile per i ragazzi di Gattuso: la vittoria contro la SPAL a Ferrare e poi... La speranza! Qualora infatti sia Atalanta e Inter realizzassere bottino pieno il Milan chiuderebbe quinto

Il calendario

SPAL

Gli scontri diretti

ANDATA RITORNO Inter 0-1 2-3 Atalanta 2-2 3-1 Roma 2-1 1-1

6. Roma (punti 63): speranze minime

Roma in Champions League solo in caso di vittoria contro il Parma e qualora il Milan vincesse a Ferrara e sia Atalanta che Inter perdessero rispettivamente contro Sassuolo ed Empoli.

Il calendario

Parma

Gli scontri diretti

ANDATA RITORNO Inter 2-2 1-1 Atalanta 3-3 3-3 Milan 1-2 1-1

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti

Inter-Atalanta-Milan: in Champions Inter e Atalanta

Classifica avulsa:

Inter: 7

Atalanta: 5

Milan: 4

Inter-Roma-Milan: in Champions Inter e Milan

Classifica avulsa:

Inter: 8

Milan: 4

Roma: 3

Inter-Atalanta-Roma: in Champions Atalanta e Roma

Classifica avulsa:

Atalanta: 6

Roma: 4

Inter: 3

Inter-Atalanta-Milan-Roma: in Champions Inter e Milan

Classifica avulsa:

Inter: 9

Milan: 8

Atalanta: 7

Roma: 5