Vrsaljko, rientra l'allarme: il problema al ginocchio non è grave, potrebbe esserci con il Parma

Non è stato un martedì sera facile. In parte per il 6-0 subito dalla Croazia, in parte per l’infortunio rimediato da Sime Vrsaljko. Il terzino dell’Inter pareva destinato a saltare non soltanto la partita di sabato alle 15 contro il Parma, ma anche parecchie delle partite a venire. Stando alle prime circolazioni che arrivano da Appiano Gentile, però, i timori sarebbero ormai alle spalle.

Secondo quanto riporta Sky Sport, Vrsaljko ha rimediato un problema da poco. L’infortunio al ginocchio sinistro sarebbe di poco conto e, addirittura, l’ex laterale dell’Atletico Madrid potrebbe rientare nella lista dei convocati per la sfida della quarta giornata di campionato. Sportmediaset è concorde, anche se sottolinea come il croato potrebbe essere risparmiato dal match del weekend per rientrare martedì contro il Tottenham.

Vrsaljko durante Spagna-CroaziaImago

In attesa di notizie ufficiali su Vrsaljko, Luciano Spalletti può sorridere anche per il rientro di Mauro Icardi. L’attaccante è regolarmente alla Pinetina dopo gli impegni con la nazionale argentina.