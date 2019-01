Wanda-Icardi: il rinnovo non è un cinepanettone, ma una trattativa intricata (e serve un piano B)

Non più tardi dello scorso 18 dicembre il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio bollava come “cinepanettoni” le strategie di Wanda Nara, la quale lamentava pubblicamente l’assenza di una proposta di rinnovo del contratto di suo marito nonché assistito Mauro Icardi dopo aver peraltro rivelato ai microfoni di Tiki Taka senza troppi giri di parole che l’Inter aveva intenzione spedirlo alla Juventus. A stretto giro di posta l’amministratore delegato Beppe Marotta reclamava un po’ di discrezione per la buona riuscita della trattativa, sottolineando al contempo che una proposta di rinnovo era stata effettivamente recapitata - ma non accettata – dal team Icardi.

Il nodo: l’ingaggio

Il contratto di Mauro Icardi scadrà il 30 giugno del 2021: il giocatore, bonus compresi, è arrivato a percepire circa 5.5 milioni l’anno e attualmente è il sesto giocatore più pagato della Serie A. La partita tra Inter ed entourage del giocatore è tutta incentrata sull’ingaggio: Wanda Nara vorrebbe 10 milioni a stagione per il suo assistito, Marotta ed Ausilio gradirebbero abbassare l’asticella in modo consistente. Non è un mistero che le parti siano piuttosto lontane, non solo per l’ampia forbice tra richiesta e offerta ma anche e soprattuto per i modus operandi. Il nuovo corso di Marotta incentrato sulla linea dura e sulle trattative da condurre in camera caritatis e l’iper-presenzialismo dell’agente di mercato-personaggio televisivo Wanda Nara non potrebbero essere più discordanti.

I calciatori più pagati in Serie A

Cristiano Ronaldo: 30 milioni di €

30 milioni di € Gonzalo Higuain: 10 milioni di €

Paulo Dybala : 7,5 milioni di €

: 7,5 milioni di € Gianluigi Donnarumma: 6 milioni di €

Douglas Costa: 6 milioni di €

6 milioni di € Leonardo Bonucci: 5,5 milioni di €

Mauro Icardi: 5,4 milioni di €

L’equivoco: Wanda Nara

Si fa presto a liquidare Wanda Nara come una soubrette prestata al mondo del calcio, naif, opportunista e chissà quale altro pregiudizio o nel peggiore dei casi cattiveria gratuita. La 33enne argentina sbriga semplicemente il suo lavoro, ed evidentemente con cognizione di causa: la trattativa legata al rinnovo di Icardi non è per nulla un cinepanettone o una farsa, tutt’altro, è un’operazione di mercato aggrovigliata per la natura degli attori coinvolti. Wanda Nara altro non è che un prodotto del calciomercato contemporaneo, i cui metodi non sono molto diversi da quelli – per fare l’esempio più ovvio – da quelli di Mino Raiola o dei corrispettivi stranieri. Il punto è un altro: il calciatore-azienda Mauro Icardi è compatibile con il nuovo corso nerazzurro? L’Inter potrà rimanere a lungo “ostaggio” delle principesche richieste di Wanda Nara?

L’alternativa: il piano B

Separarsi da un attaccante da 120 gol in maglia nerazzurra non può che risultare traumatico specie non si è già opzionato un credibile sostituto, ma allo stato dell’arte l’Inter non può non contemplare un “piano B” che preveda la cessione a peso d’oro di Maurito utile a finanziare uno spettacolare restyling per compiere quel benedetto salto di qualità (i nerazzurri non chiudono il campionato nelle prime due piazze dalla stagione 2010/2011, secondi sotto l’egida di Leonardo). Il piano A rimane quello di ritoccare l’ingaggio di Icardi (operazione comunque sacrosanta alla luce del rendimento) trovando un punto di incontro con Wanda Nara per provare ad alzare l’asticella con un progetto costruito attorno al classe 1993 rosarino. L'approdo di Marotta ha contribuito però a modificare la “linea editoriale” e una guerra intestina e prolungata non gioverebbe a nessuno. I tifosi e i nostalgici del calcio tout court si mettano il cuore in pace: il capitano dell’Inter non proferirà parole d’amore eterno nei confronti del suo club, ma questo vale per la stra grande maggioranza dei colleghi. È il calciomercato 2.0, bellezze, quello dei Donnarumma e degli Icardi e non (più) quello dei capipopolo Franco Baresi e dei Nicola Berti.

" Ci tengo a precisare che sono molto, ma molto felice e soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto insieme finora. Per questo sarà sempre Wanda Nara a curare i miei e nostri interessi fino a fine carriera (Mauro Icardi) "