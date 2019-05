Wanda Nara: "Icardi resta all'Inter. Juve? Può giocare con Ronaldo"

" I giornali continuano a dire che Icardi va via, Icardi va via. Io sono scocciata di ripetere che lui rimane all'Inter "

Così Wanda Nara, agente e moglie di Mauro Icardi, nel suo ormai consueto intervento negli studi di Tiki Taka su Mediaset. "La verità è che io il primo giorno di mercato spengo il telefono. Sono arrivare offerte. Ma il ragazzo rimane all'Inter. Basta", aggiunge. Sulla possibilità che l'eventuale arrivo di Conte all'Inter non prevederebbe Icardi in squadra, Wanda replica:

" Le squadre migliori lo hanno contattato, gli allenatori migliori lo vogliono. Mi sembra strano che arrivi un allenatore di peso enorme e dica che non lo vuole. "

Poi Wanda Nara non risparmia una frecciata all'ambiente Inter, quando dice che "se è vero quello che dice Spalletti, sembrerebbe che dentro l'Inter qualcuno non voglia Icardi...". Alla domanda a proposito di come mai Icardi non fosse tra i testimonial delle nuove divise dell'Inter, la moglie-agente del calciatore dichiara: "Vero, ma sicuramente lo sponsor che è lo stesso suo, lo chiamerà per fare uno shooting". Infine, riferendosi a Mughini, noto tifoso bianconero, conclude:

" A lui piacerebbe se andasse alla Juve. Cristiano Ronaldo? Possono giocare anche insieme "