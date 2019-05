Zanetti si racconta: "Mi alzavo alle 4 per lavorare, poi andavo a scuola e infine il calcio"

In occasione di un incontro avvenuto nella Città vecchia di Taranto, Javier Zanetti ha raccontato una serie di aneddoti e ricordi legati all'infanzia e ai sacrifici compiuti per riuscire a combinare studio, lavoro e attività sportiva. Dal provino deludente con l'Independiente, lo storico capitano dell'Inter, ora passato dietro la scrivania della società nerazzurra, rappresenta l'esempio per eccellenza dell'importanza del duro lavoro. Ecco i suoi ricordi, come riportati anche da passioneinter.com.

Il lavoro e i sacrifici

" Quando ero bambino, non vedevo l'ora di finire i compiti per andare a giocare a calcio con i miei amici. Feci un provino con l'Independiente, ma ero gracile, e venni scartato per questo motivo. Decisi di andare a lavorare con mio padre e fu per me uno dei momenti più belli: mi alzavo alle 5.30 del mattino e andavo a lavorare, fu difficile ma importante, perché mi ha fatto imparare tantissime cose. Anche mia madre faceva tanti sacrifici, non ci fece mancare nulla anche per permettermi di studiare e giocare. Mio padre sapeva cosa sognavo di fare da grande e che la mia passione era il calcio. "

La motivazione data dal papà

" Dopo il provino con l'Indipendiente mi disse: 'Provaci ancora che ce la farai', e quelle parole furono la motivazione per farlo. Non bisogna mai mollare, soprattutto nel calcio, perché si ha il tempo per crescere. "

L'importanza dello studio

" Cambiai lavoro, andai a lavorare il latte alzandomi ancora prima: lavoravo dalle 4 alle 7.30 e poi andavo a scuola. Ho sempre studiato, credo sia la cosa più importante. I miei genitori mi dicevano: 'Ok il calcio, ma prima devi studiare'. "