Cristian Zapata lascia il Milan, dov'era approdato dal Villarreal nell'estate del 2012: lo ha comunicato su Instagram lo stesso difensore colombiano, che si appresta ora ad approdare al Genoa a parametro zero: "Dopo sette anni meravigliosi lascio il Milan. Voglio ringraziare la società che mi ha offerto l’opportunità di giocare in uno dei Club più prestigiosi del mondo; tutti i compagni di squadra che ho avuto in questo lungo ed intenso periodo, gli allenatori che mi hanno aiutato a crescere come calciatore e come uomo, tutti i ragazzi di Milanello, amici veri e soprattutto i tifosi: semplicemente fantastici, mi avete sempre sostenuto e mostrato un affetto incredibile. Grazie a tutti, si chiude una pagina della mia carriera che resterà per sempre nel mio cuore".

