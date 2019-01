Zapata è devastante, l'Atalanta distrugge il Frosinone: allo Stirpe è 0-5

L'Atalanta di Gasperini è una squadra formato Europa. I bergamaschi vincono 5-0 allo Stirpe nel primo lunch match di Serie A del 2019 e si portano momentaneamente a -2 dalla zona Champions. Ad aprire le marcature è il difensore goleador Mancini, poi si scatena Duvan Zapata che firma un fantastico poker di reti. Frosinone letteralmente a pezzi.

Gianluca Mancini - Frosinone-Atalanta Serie A 2018-19LaPresse

La cronaca

Impressionante il primo tempo dell'Atalanta che fa quello che vuole sul terreno di gioco. La squadra di Gasperini sblocca il risultato all'11': cross di Pasalic dal vertice sinistro dell'area di rigore e incornata vincente di Mancini che non dà scampo a Sportiello. Il Frosinone non riesce a trovare le contromisure per arginare la manovra di Gomez e compagni. Sportiello dice no a un colpo di testa da due passi di Pasalic al 36', un minuto dopo respinge un diagonale di sinistro di Zapata ma al 44' deve arrendersi per la seconda volta. Ilicic dalla destra sul primo palo per Zapata che tenta la deviazione ma non colpisce bene il pallone che arriva sul secondo palo, Pasalic la rimette in mezzo per il colombiano che incorna da due passi trafiggendo Sportiello. Si va al riposo con l'Atalanta meritatamente avanti 2-0.

Duvan ZapataGetty Images

La ripresa diventa uno show di Duvan Zapata. Il colombiano segna il 3-0 al 47' con un diagonale di sinistro dopo un dribbling secco su Goldaniga, poi al 64' cala il tris personale con un destro al volo su sponda aerea di Hateboer. Non c'è più partita, il Frosinone si arrende ma l'Atalanta non si ferma e al minuto 73 Zapata centra lo storico poker personale di reti con un colpo di testa sul primo palo su cross tagliato di Pessina dal vertice destro dell'area. La squadra di Baroni, fatta eccezione per uno spunto di Pinamonti sullo 0-3, è inesistente. Finisce 0-5, la formazione di casa esce tra i fischi dei propri tifosi, quella di Gasperini prosegue spedita verso un posto in Europa. A fine stagione vedremo quale.

Il tabellino

Frosinone-Atalanta 0-5

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Goldaniga, Krajnc; Ghiglione, Chibsah, Maiello, Valzania (60' Cassata), Molinaro (55' Beghetto); Campbell (85' Matarese), Pinamonti. All.: Baroni.

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Djimsiti (83' Reca), Mancini; Hateboer, De Roon (71' Kulusevski), Pasalic (61' Pessina), Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. All.: Gasperini.

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova.

Reti: 11' Mancini (A), 44', 47', 64', 73' Zapata (A).

Note - Recupero 0'+3'. Ammoniti Ghiglione, Matarese (F).

A breve il report completo del match.