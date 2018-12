Zapata e la VAR mandano in orbita un'Atalanta da Europa: 1-0 alla Lazio

Dall'Atleti Azzurri d'Italia arriva la conferma: per la terza stagione consecutiva, nella corsa all'Europa c'è anche l'Atalanta. I nerazzurri hanno la meglio per 1-0 sulla Lazio in una partita che vive i propri momenti topici agli estremi: i 3 punti vengono impacchettati e confezionati dopo nemmeno un minuto, grazie al quarto centro in due partite di Duvan Zapata, mentre al 92' Acerbi si vede annullare il possibile 1-1 dopo un controllo della VAR durato un paio di minuti. Nel mezzo i biancocelesti ci provano, ma senza troppa convinzione e peccando in confusione, tanto che le occasioni vere si contano sulle dita di una mano. È un successo di un'importanza capitale per la formazione di Gasperini, che sale ulteriormente in classifica arrivando a -1 proprio dalla Lazio e a -2 dal quarto posto del Milan, comunque impegnato domani sera a Bologna. Mentre prosegue il momento no di Immobile e compagni, giunti alla settima partita senza vittoria tra campionato ed Europa League. L'ultimo successo, 4-1 alla SPAL il 4 novembre, risale ormai a un mese e mezzo fa.

La cronaca della partita

Passa meno di un minuto prima del vantaggio dell'Atalanta: Gosens fugge a sinistra e crossa, Acerbi e Radu s'impappinano e Zapata ringrazia battendo Strakosha da due passi. La Lazio va in bambola e i nerazzurri sfiorano il raddoppio poco dopo, con Radu che rischia l'autorete per mettere in angolo un centro dello scatenato Zapata. Poi la Lazio, pian piano, inizia a prendere coraggio e metri, mentre l'Atalanta fatica a ripartire. Immobile ha la palla dell'1-1 al 12', ma l'ex Berisha lo ipnotizza. I biancocelesti continuano a premere e nel finale del tempo si rendono nuovamente pericolosi: sempre Immobile manca la porta di testa, poi l'incornata di Milinkovic-Savic viene alzata in angolo da Berisha.

Atalanta-Lazio - gol di Zapata - 2018LaPresse

Avvio di ripresa, come nel primo tempo, favorevole all'Atalanta: Zapata manca il 2-0 di testa e Strakosha rimedia all'ultimo a un proprio errore su Ilicic. Immobile ha un paio di palloni buoni, ma non riesce a trasformarli nella rete del pareggio, così come Milinkovic-Savic. Inzaghi sbilancia completamente la squadra, inserendo Luis Alberto e Caicedo e passando a un 4-3-3 superoffensivo, ma le palle gol vere latitano. E così si deve arrivare al secondo minuto di recupero per vivere la seconda grande emozione della serata: Acerbi devia in rete un cross di Luis Alberto, Orsato inizialmente convalida ma, grazie alla tecnologia, dopo un paio di minuti annulla per leggerissimo fuorigioco dell'ex Sassuolo. L'Atleti Azzurri d'Italia esplode una prima volta e poi una seconda poco dopo, al triplice fischio finale: i 3 punti sono dell'Atalanta.

La statistica chiave

La Lazio non rimaneva a secco per 7 partite dal campionato 2009/2010: allora la striscia si chiuse dopo 9.

Il tweet

Il migliore in campo

Zapata. Ancora una volta è il match winner: quarto gol in due partite, quinto nelle ultime tre. Fisicamente dominante, si porta a spasso Wallace e regala una costante sensazione di pericolo.

Il peggiore in campo

Wallace. Si sognerà Gosens e soprattutto Zapata anche di notte. Subito sverniciato dal belga nell'azione del gol, perde quasi tutti i duelli col colombiano, rimediando un giallo di pura frustrazione.

La dichiarazione

Simone Inzaghi: "Quando ho visto che l'arbitro stava aspettando così tanto ho capito che avrebbe annullato il gol. Non meritavamo di perdere. È un momento così, ma con questo spirito i risultati torneranno".

Il tabellino

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Mancini, Palomino (57' Djimsiti); Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez (85' Masiello), Ilicic (68' Pasalic); Zapata. All. Gasperini

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace (78' Caicedo), Acerbi, Radu; Marusic (64' Lukaku), Parolo, Badelj (64' Luis Alberto), Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile. All. Inzaghi

Arbitro: Daniele Orsato di Schio

Gol: 1' Zapata

Note: ammoniti Parolo, Zapata, Lukaku, Djimsiti, Acerbi