Colpo Champions dell'Atalanta che espugna il San Paolo in rimonta conquistando 3 punti preziosi che le consentono di agganciare il Milan al quarto posto. In vantaggio al 28' grazie a una rete rocambolesca di Mertens, il Napoli domina per un'ora ma nel finale viene messo alle corde dalla squadra di Gasperini: Zapata firma il pareggio al 69', poi all'80' confeziona l'assist per la rete decisiva di Pasalic. L'Atalanta vede la Champions e si prepara alla semifinale di ritorno di Coppa Italia di giovedì a Bergamo contro la Fiorentina, il Napoli di Ancelotti esce dal campo tra i fischi.

La cronaca

Primo tempo dominato dal Napoli che all'11' va vicinissimo al vantaggio: Mertens, tutto solo davanti a Gollini, prova il dribbling ai danni del portiere atalantino ma scivola al limite dell'area. Il risultato si sblocca al 28': Malcuit, servito in profondità da Callejon, sorprende Castagne alle spalle e dalla destra mette a centro area un traversone basso, Mancini interviene in scivolata e manda il pallone a sbattere contro Mertens che segna il più rocambolesco dei gol con il gluteo sinistro. Al 35' il raddoppio sembra cosa fatta: splendida azione in velocità degli azzurri, ma Zielinski si fa respingere il destro da Gollini. L'unico squillo dell'Atalanta arriva in pieno recupero: destro dal limite di Gomez, Ospina respinge con i pugni.

Dries MertensGetty Images

A inizio ripresa il Napoli va vicinissimo al raddoppio: Milik scavalca Gollini con un pallonetto, ma Masiello riesce a salvare sulla linea con un intervento straordinario. Gasperini gioca la carta Ilicic al 54' e l'Atalanta diventa un'altra squadra. Al 69' lo sloveno innesca Hateboer sulla destra: cross basso e deviazione vincente di Zapata, dimenticato da Luperto e Koulibaly sul primo palo. Gli ultimi minuti sono un monologo nerazzurro e all'80' arriva il gol del sorpasso: Ilicic dentro per Zapata che in piena area difende il pallone, attira Ospina fuori dai pali e tocca per Pasalic che di destro insacca comodamente a porta vuota. Gli assalti finali del Napoli sono sterili e dopo 3 minuti di recupero Orsato manda tutti negli spogliatoi.

Kalidou Koulibaly e Duvan Zapata - Napoli-Atalanta Serie A 2018-19LaPresse

La statistica

80 - La rete segnata contro l'Atalanta consente a Dries Mertens di raggiungere quota 80 in Serie A con la maglia del belga: nella classifica all time dei bomber azzurri l'attaccante belga è a -1 da Diego Armando Maradona.

Il tweet

Il migliore

Duvan ZAPATA - Nel primo tempo ingaggia un duello appassionante con Koulibaly che termina sostanzialmente in parità. Ma nella ripresa diventa devastante. Segna con una zampata delle sue e serve a Pasalic il pallone del 2-1 che il croato deve solo appoggiare in porta. Stagione straordinaria: i gol in campionato sono 21.

Il peggiore

Gianluca MANCINI - Si fa ammonire dopo meno di un minuto, si fa saltare con troppa facilità ed è in ritardo su Mertens in occasione della rete del vantaggio del Napoli. Serata da dimenticare.

La dichiarazione

David OSPINA: "Se mi dà fastidio non giocare sempre? Diciamo che è una situazione un po' particolare. Un portiere vuole giocare sempre per tenere il ritmo di gara, ma siamo in tre e decide il mister".

David OspinaGetty Images

Il tabellino

Napoli-Atalanta 1-2

Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Chiriches (13' Luperto), Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski (81' Verdi); Mertens (77' Younes), Milik. All.: Ancelotti.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Mancini (46' Palomino), Djimsiti, Masiello; Hateboer (76' Gosens), De Roon, Freuler (54' Freuler), Castagne; Pasalic; Papu Gomez, Zapata. All: Gasperini.

Arbitro: Daniele Orsato di Schio.

Reti: 28' Mertens (N), 69' Zapata (A), 80' Pasalic (A).

Note - Recupero 2'+3'. Ammoniti Hysaj, Koulibaly, Fabian Ruiz (N), Mancini (A). Espulso il tecnico dell'Atalanta Gasperini al 71'.