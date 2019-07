Zhang chiude il caso Icardi: "Nessun ripensamento, troveremo una buona soluzione per lui"

Intervistato in esclusiva dal Corriere della Sera, il presidente dell'Inter Steven Zhang chiude definitivamente il caso Icardi escludendo che l'ex attaccante possa proseguire la sua avventura in maglia nerazzurra. Le parole del numero uno nerazzurro sono in perfetta sintonia con quelle pronunciate e ribadite a più riprese dal direttore generale Beppe Marotta.

Zhang su Icardi

" È un grande giocatore, una brava persona e ha aiutato il club con molti gol in passato. Siamo sicuri che troveremo una buona soluzione per lui. Ripensamenti? No "

Sul progetto del nuovo stadio

" Milan e Inter hanno condiviso lo stadio ed economicamente parlando è stata una grande scelta in termini di costi e di utilizzo. La cosa funziona finanziariamente per i tifosi e dal punto di vista delle prospettive del marchio. Ecco perché non ci separiamo e lavoriamo insieme per il nuovo progetto. Ci servono condizioni sempre migliori per lo stadio e se non ci troveremo d'accordo penseremo a nuove possibilità. Ma al momento vogliamo stare insieme "