Zhang Jr non si pone limiti: "Riporterò l'Inter tra i primi dieci club al mondo"

" Molti guardano solo ai calciatori all’interno di un club, ma penso che sia importante migliorare a 360 gradi una società, migliorarne l’intera gestione e questo lo abbiamo fatto negli ultimi tre anni. "

In un’intervista rilasciata al portale cinese Sina.com, il presidente dell’Inter, Steven Zhang ragiona da businessman e da tifoso nerazzurro e non risparmia stoccate alle gestioni precedenti.

" In passato l’Inter era una piccola organizzazione: ora deve diventare una squadra forte, tra le prime dieci al mondo. "

Ambizioso e determinato

Il numero 1 del Biscione ha solo 28 anni. Quando Suning ha acquistato l’Inter la pressione non è stata poca. All’epoca il club non si era qualificato in Champions per la prima volta dopo anni.

" Per un club grande come l’Inter questo è stato motivo di frustrazione. Io giovane? In Cina non ci sono limiti d’età. Molti mi guardano come se fossi un bambino, penso che questo sia uno shock per il contesto europeo, ma credo di poter portare un po’ di innovazione e di nuova energia. Spesso devo affrontare delle difficoltà, ma è normale. Se mi do un voto? Non lo faccio, ma cerco sempre di migliorare. E soprattutto il mio lavoro è appena iniziato. "