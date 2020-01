Zlatan e la voglia di Milan: "Mi mancava San Siro. Sognavo un gol e il gesto di Dio sotto la curva"

Sicuramente non era l'esordio che si era immaginato. Zlatan Ibrahimovic torna a San Siro 2794 giorni dopo quel 13 maggio 2012 in cui il Milan di Allegri vinse 2-1 contro il Novara, chiudendo il campionato alle spalle della Juve. In quella stagione lo svedese vinse la classifica capocannonieri con 28 gol. Il gol che manca al Diavolo dall'8 dicembre: le ultime tre uscite dei rossoneri aprono la prima crisi della gestione Pioli con i deludenti pareggi con Sassuolo e Sampdoria e il tracollo di Bergamo.

" Mancano tanta fiducia e aggressività vicino alla porta. Non siamo concreti. Sono qui soltanto da quattro giorni, spero di portare tutte queste cose, davanti alla porta bisogna andare per ammazzare. "

Lo striscione per il ritorno di Ibrahimovic in Milan-SampdoriaGetty Images

Parole che ribadiscono la piena disponibilità del gigante di Malmoe ad entrare nei piani del Diavolo. Un amore che non è mai tramontato nonostante la distanza e il passare degli anni. La Sud gli ha dedicato uno striscione nel prepartita, il popolo rossonero ha riempito il Meazza al ritorno dalle vacanze con 60mila presenze.

" Si sentiva tanta adrenalina, tanta emozione. Me le portavo dietro da 10 anni. Il rapporto con i tifosi qui è sempre positivo, sempre bello. Mi danno tante motivazioni per fare qualcosa e ripagarli. Mi trasmettono l'adrenalina per giocare altri dieci anni. "

Chiusura sul rapporto con il suo compagno di reparto, Rafael Leao. I due (Z ha quasi il doppio degli anni di L) sono subentrati a Piatek e Bonaventura al 55', non riuscendo però ad invertire l'inerzia della gara.