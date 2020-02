Un traguardo difficile da raggiungere quanto importante, solo per i più grandi del mondo del calcio, solo per chi, con la palla tra i piedi, ha costruito un piccolo ma allo stesso tempo considerevole pezzetto di storia. Nella sfida odierna contro la SPAL, Cristiano Ronaldo raggiunge quota 1000 presenze tra i professionisti, il giusto coronamento per una carriera che ha ancora molto da raccontare, ma che fin qui, sicuramente, ha messo in luce uno dei talenti più cristallini della storia del calcio.

La carriera in pillole

L’Italia nel destino, con l’esordio assoluto in Champions League arrivato proprio contro l’Inter, il rivale di sempre Lionel Messi, una storia costellata di successi tra coppe Europee, Palloni d’Oro e trofei alzati con la propria nazionale, questo il più breve e conciso riassunto della carriera di Ronaldo, della vita di un atleta che del duro lavoro ha da sempre fatto il proprio diktat. Gli inizi allo Sporting Lisbona, la squadra che lo fa esordire tra i Pro, in campionato prima ed in Champions poi. Il Manchester United si accorge subito di lui, e nell’agosto del 2003 se lo aggiudica per 12,4 milioni facendolo diventare il teenager più costoso del calcio inglese. La prima Champions League ed il primo Pallone d’Oro nel 2008 sotto la guida di Sir. Alex Ferguson, con cui, tra l’altro, conquista anche tre Premier League.

Gol e successi che nel giugno 2009 lo portano a sbarcare nella Madrid blanca, la piazza che, se ancora ce ne fosse stato bisogno, consacra il portoghese nell’Olimpo del calcio. La decima e il secondo Pallone d’Oro nella stagione 2013, le tre Champions consecutive dal 2015 al 2018 condite anche da altri tre Palloni d’Oro risultano comunque riduttive per descrivere gli anni in terra spagnola di Cristiano Ronaldo, che intanto, nel 2016 si aggiudica l’Europeo in Francia con il suo Portogallo, e, nell’estate 2018 decide di iniziare un nuovo capitolo della propria carriera alla Juventus. Infranti record su record, dall’essere l’unico calciatore della storia ad aver vinto nello stesso anno solare Champions, Europeo, Mondiale per Club e Pallone d’Oro, fino al diventare il miglior marcatore della storia della Champions League e adesso, il nuovo traguardo raggiunto delle 1000 presenze, non rappresenta che un’ulteriore step nella carriera di un fenomeno.

Video - Mendes: "Cristiano Ronaldo può finire la carriera alla Juve, è il giocatore più forte di sempre" 01:41

Squadra Presenze Gol Sporting Lisbona 33 5 Manchester United 292 118 Real Madrid 438 450 Juventus 73 52 Nazionale 164 99 TOTALE 1000 724

Il club dei millenari

Un traguardo da veri predestinati, raggiunto solo da una elite di campioni che hanno lasciato il proprio segno negli anni nella storia del calcio. Tra i giocatori ancora in attività, chi ha superato il traguardo delle 1000 presenze sono solamente Iker Casillas e il nostro Gianluigi Buffon, unico italiano insieme a Paolo Maldini ad aver superato quota mille in carriera. In questa speciale classifica guidata dall’inarrivabile Shilton a quota 1377, Cristiano Ronaldo oltre ad essere l’unico portoghese è anche il secondo attaccante, alle spalle solamente di Raul, chi prima di lui scrisse la storia con la maglia del Real Madrid. Fresco dei propri 35 anni, però, il fenomeno portoghese non ha alcuna intenzione di fermarsi, con un finale di carriera davanti a sè ancora da scrivere e con la voglia di raggiungere ed infrangere sempre nuovi record.

Samuele Ragusa