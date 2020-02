16 anni dopo l'Inter si è vendicata sul Milan: da 0-2 a fine primo tempo alla vittoria in rimonta

Se la vendetta è un piatto che va servito freddo l’Inter è la perfetta cartina di tornasole: 16 anni dopo i nerazzurri si sono presi una sonora rivincita ripagando i rivali stracittadini con la stessa moneta. Da 0-2 dopo i primi 45 minuti al 4-2 al triplice fischio: una scena già vista, ma quell’altra volta l’epilogo fu diametralmente opposto.

21 febbraio 2004, Derby della Madonnina: l’Inter sblocca il punteggio con la rocambolesca rete da corner di Dejan Stankovic e bissa il vantaggio con il destro di Cristiano Zanetti su deviazione di Kaladze. Nella ripresa il clic scatta nella testa e nelle gambe dei rossoneri che confezionano la clamorosa rimonta grazie al tap-in di Tomasson, all’esterno destro in corsa di Kakà e al siluro dalla distanza di Clarence Seedorf. Da 0-2 a 4-2.

16 anni dopo il copione è molto simile, ma a gioire stavolta sono i nerazzurri grazie al poker autografato nei secondi 45 minuti. Impresa non da poco in una sfida per sua stessa definizione imprevedibile... Anche quando la differenza tra le due squadre è particolarmente pronunciata.

Il tabellino di MILAN-INTER 3-2

MILAN: Dida, Cafu (24’st Pancaro), Nesta (29’st Laursen), Costacurta, Kaladze, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Rui Costa (1’st Tomasson), Kaká, Shevchenko. All.: Ancelotti.

INTER: Toldo, Helveg, Adani, Cordoba, J. Zanetti, C. Zanetti, Farinos, Kily Gonzalez (42’st Recoba), Stankovic (24’st Karagounis), Vieri (29’st Cruz), Adriano. All.: Zaccheroni.

Arbitro: Rosetti

Gol: 15′ Stankovic (I), 39′ C. Zanetti (I), 10’st Tomasson (M), 12’st Kaká (M), 39’st Seedorf (M).

Le grandi rimonte nei derby

27 febbraio 1910; Inter-Milan 5-1 (5’ Mariani; 55’, 85’ Peterly, 62’, 71’ Engler, 68’ Capra)

(5’ Mariani; 55’, 85’ Peterly, 62’, 71’ Engler, 68’ Capra) 23 giugno 1985; Milan-Inter (25’ Rummenigge; 30’ Virdis, 85’ Icardi)

(25’ Rummenigge; 30’ Virdis, 85’ Icardi) 1° marzo 1987; Inter-Milan 1-2 (26’ Baresi aut, 53’ Galderisi, 85’ Virdis)

(26’ Baresi aut, 53’ Galderisi, 85’ Virdis) 12 ottobre 1994; Milan-Inter 1-2 (38’ Lentini, 56’ Orlandini, 64’ Bergomi) - COPPA ITALIA

(38’ Lentini, 56’ Orlandini, 64’ Bergomi) - COPPA ITALIA 21 febbraio 2004; Milan-Inter 3-2 (15’ Stankovic, 40’ Zanetti; 57’ Tomasson, 58’ Kakà, 86’ Seedorf)

(15’ Stankovic, 40’ Zanetti; 57’ Tomasson, 58’ Kakà, 86’ Seedorf) 11 marzo 2007; Inter-Milan 2-1 (40’ Ronaldo; 56’ Cruz, 76’ Ibrahimovic)

(40’ Ronaldo; 56’ Cruz, 76’ Ibrahimovic) 6 agosto 2011; Milan-Inter 2-1 (22’ Sneijder, 60’ Ibrahimovic, 69’ Boateng) - SUPERCOPPA ITALIANA

(22’ Sneijder, 60’ Ibrahimovic, 69’ Boateng) - SUPERCOPPA ITALIANA 15 aprile 2017; Inter-Milan 2-2 (36’ Candreva, 44’ Icardi: 83’ Romagnoli, 97’ Zapata)

(36’ Candreva, 44’ Icardi: 83’ Romagnoli, 97’ Zapata) 9 febbraio 2020; Inter-Milan 4-2 (40’ Rebic, 46’ Ibrahimovic; 51' Brozovic, 53' Vecino, 70' de Vrij; 93' Lukaku)

Curiosamente Zlatan Ibrahimovic è stato protagonista nel bene e nel male: sì perché 13 anni fa entrò dalla parte giusta della storia siglando il gol vittoria per l'Inter di Mancini nell'anno in cui il grande ex Ronaldo illuse il Milan di Ancelotti.