30 anni da Ciro Immobile: "Il mio segreto? I compagni. Luis Alberto mi conosce meglio di mia moglie"

26 partite in 24 partite, miglior marcatore nei top 5 campionati d’Europa e in vetta solitaria alla Scarpa d’Oro: Ciro Immobile non potrebbe desiderare di compiere gli anni in un momento migliore della sua vita professionale e sportiva. Il cannoniere della Lazio giovedì festeggerà 30 anni e potrà soffiare le candeline sulla torta con la Lazio al secondo posto e in piena bagarre scudetto, dopo il successo in rimonta sull’Inter che ha proiettato i biancocelesti a un solo punto dalla Juventus capolista.

Per l’occasione il bomber campano ha risposto ad alcune domande dei propri follower di Instagram, non lesinando l’ironia e facendo capire come il suo successo sia da condividere con i compagni.

" Luis Alberto mi conosce meglio di mia moglie. Acerbi? È più geloso lui di Jessica. Correa e Caicedo sono due amici e due giocatori straordinari. Con Milinkovic mi trovo bene e Straskosha è troppo forte. Leiva è un campione in campo e fuori. Per la città non giro più con Lazzari, l'ho licenziato come autista perché non conosce bene le strade. I tifosi sono un'emozione incredibile. La gente educata mi fa sorridere ed emozionare quando mi dicono che sono una brava persona. "