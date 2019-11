4 big match, quali i verdetti? Le 5 domande alla 11a giornata di Serie A

Il Napoli smaltirà la rabbia contro la Roma?

Dopo le veementi polemiche innescate dal contatto Llorente-Kjaer il Napoli si ributta in campionato dovendo fronteggiare un altro big match, quello dell’Olimpico contro la Roma. Già, proprio quella Roma in grado di scavalcare i partenopei in classifica grazie al poker di Udine: riusciranno gli uomini di mister Ancelotti a ricompattarsi dimenticando i nervosismi del turno infrasettimanale e dando continuitùà alla convincente performance contro l’Atalanta? La statistica è con gli azzurri: Napoli sempre vincente nelle ultime tre trasferte contro la Roma?

La Juve condannerà definitivamente Mazzarri?

Da una parte un Torino in crisi nera con tecnico sulla graticola, dall’altra una Juventus che in campionato non convince ma vince e guarda tutti dall’alto in basso in classifica. La Juventus farà valere la sua tradizione incredibilmente positiva nei derby della Mole (un solo ko nelle ultime 26 stracittadine di campionato, con 19 successi bianconeri nel parziale) oppure un Toro sull’orlo del baratro estrarrà il coniglio dal cilindro? Comunque vada, alta tensione alo stadio Olimpico Grande Torino?

Lukic Juventus Torino derbyGetty Images

Il Milan fermerà la corsa della Lazio?

Sfida pregna di contenuti anche quella di San Siro tra un Milan rinfrancato dalla prima vittoria della gestione Pioli e una Lazio lanciatissima in campionato grazie sopratutto alla verve realizzativa di Ciro Immobile. Test probante per i rossoneri: riuscirà il Milan a battere un colpo nel primo match del “trittico della morte” dopo aver scacciato la crisi contro la SPAL? Per contro la Lazio cerca punti preziosi in ottica Champions: le azioni biancocelesti, del resto, volano.

Piatek contro Parolo in Milan-Lazio, Coppa ItaliaGetty Images

Inter e fiato corto: passerà a Bologna?

Un Inter dal fiato corto – ma dalla classifica sfavillante – si presenta al Dall’Ara di Bologna smaniosa di tenere il passo della Juventus. Il moderato turnover che Conte sembra intenzionato ad applicare basterà a dare nuova linfa ai nerazzurri apparsi un po’ stanchi al Rigamonti di Brescia? Campo ostico, ma Lautaro Martinez e Romelu Lukaku non hanno alcuna intenzione di smettere di sognare... E far sognare i tifosi!

Conte - Brescia-Inter - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Atalanta-Cagliari terrà fede alle aspettative?

Cosa aspettarci dal match più intrigante e “hipster” dell’undicesimo turno? Da una parte la scintillante Dea di Gasperini – ormai solida realtà del nostro campionato – dall’altra la rivelazione del campionato Cagliari di Rolando Maran. Per gli isolani una sorta di esame di maturità: dovessero passare indenni dallo Stadio Atleti Azzurri d’Italia darebbero un segnale forte in ottica piazzamento europeo. Dall'altra parte un'Atalanta che vuole a tutti i costi tenere il passo del treno in vetta.

