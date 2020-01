-7 alla chiusura del mercato! Milan, Juve, Inter e Napoli: che faranno le big della Serie A?

La sessione invernale di calciomercato sta entrando nella sua fase conclusiva: ancora una settimana e a parlare sarà solo il campo. Vediamo la situazione delle big della Serie A, analizzando gli obiettivi di mercato e cosa manca per completare la rosa.

Juventus

Nessun acquisto per la Juventus, qualche partenza indolore: Perin al Genoa, Mandzukic e Han all'Al Duhail. Passando in rassegna la rosa a disposizione di Maurizio Sarri, l'unico tassello che potrebbe fare comoda al tecnico toscano è un terzino: De Sciglio, Alex Sandro e Danilo stanno facendo in conti con l'infermeria. Le idee non mancano: in particolare, è delle ultime ore l'idea di uno scambio con il Psg tra De Sciglio e Kurzawa. A Torino arriverebbe un terzino che potrebbe fare al caso della causa bianconera.

Obiettivo: Kurzawa, 10%.

Inter

Sicuramente la squadra più attiva in questa sessione di mercato. Dopo l'arrivo di Young e Moses, i nerazzurri stanno per chiudere la lunga trattativa per portare Chrstian Eriksen a Milano. Ma non finisce qua: con l'uscita di Politano, a un passo dal Napoli, Marotta è pronto all'assalto finale per Olivier Giroud, dopo che si è raffreddata la pista Llorente. Una vera e propria rivoluzione in casa Inter, che nella giornata di oggi ha ufficializzato la cessione di Lazaro al Newcastle. Da tenere d'occhio anche il discorso Vecino: l'uruguayano sembra ai margini nelle rotazioni di Conte e non è scontata una sua permanenza. Ma i nerazzurri usciranno rinforzati, numericamente e qualitativamente, da questo caldo gennaio.

Obiettivo: Giroud, 80%.

Napoli

Con l'imminente arrivo di Matteo Politano, Aurelio De Laurentiis avrà messo a segno tre colpi in questa sessione di mercato: l'attaccante dell'Inter si aggiungerà a Lobotka e Demme. Una campagna acquisti importante quella dei partenopei, che sembrano avere messo le basi per la rivoluzione che con ogni probabilità investirà Castel Volturno in estate. Occhio, però, alla lista Champions: a gennaio possono essere inseriti solo tre nuovi giocatori e il Napoli ha dunque già raggiunto il limite massimo. In caso di (difficili) nuovi acquisti, Rino Gattuso dovrà quindi fare delle scelte.

Obiettivo: Politano, 90%.

Roma

A tenere banco in casa giallorossa è il dopo-Zaniolo. Sono tanti i nomi circolati per sostituire il centrocampista infortunato, due su tutti: Politano e Suso. Entrambe le suggestioni, però, sono tramontate per i problemi nel trovare l'accordo con i due club. L'idea che sta nascendo nelle ultime ore è Mandragora, ma l'Udinese non sembra aver alcuna intenzione di lasciar partire il centrocampista. Il tempo stringe e il campo dei candidati si sta ristringendo sempre di più.

Obiettivo: Mandragora, 10%.

Atalanta

Toccare una squadra che va con il pilota automatico come l'Atalanta di Gasperini non è facile, soprattutto nel mercato di gennaio. Apprendere gli automatismi del tecnico bergamasco non è una cosa immediata ed è difficile trovare sul mercato giocatori che possano essere utili alla causa atalantina. Dopo gli arrivi di Caldara e Czyborra e le partenze di Kjaer e Barrow, il mercato della Dea sembra essersi fermato. A meno di grosse sorprese, la rosa a disposizione di Gasperini non subirà variazioni.

Simone Inzaghi - Lazio-Sampdoria - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Lazio

Nessuna operazione nel mercato della Lazio fino a questo momento. Le caselle degli acquisti e delle cessioni sono vuote. Tutto fermo, come era stato annunciato anche da parte di Tare. Ma l'impressione è che, per continunare a esprimersi ad altissimi livelli, la rosa biancoceleste abbia bisogno di un paio di ritocchi. In particolare, non farebbero male un difensore e un attaccante per ampliare le scelte a disposizione di Inzaghi, che davanti può contare solo su Immobile, Caicedo e Correra, oltre al giovane Adekanye. Nelle ultime ore si è fatto il nome di Paloschi, in difesa sembra tutto fermo.

Obiettivo: Paloschi, 15%.

Milan

L'arrivo di Ibrahimovic ha scosso l'ambiente Milan, ma le ultime grane stanno complicando le cose ai rossoneri. Boban e Maldini devono risolvere le questioni legate al futuro di Paquetà, Suso e Piatek: il primo è corteggiato dal Psg, che però non sta accontentanto le richieste del Milan; il secondo potrebbe trasferirsi al Siviglia; più complicata la situazione del polacco, con il padre che oggi si è fatto sentire senza peli sulla lingua. Ma in caso di partenza di questi tre, chi potrebbe arrivare alla corte di Pioli? L'impressione è che il tecnico possa puntare su Leao e Rebic davanti. Occhio al terzino sinistro: il nome è quello di Robinson del Wigan.

Obiettivo: Robinson, 50%.