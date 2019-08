A Orsato il big match Juventus-Napoli: su Twitter la protesta dei tifosi napoletani

Sarà Daniele Orsato di Schio a dirigere Juventus-Napoli, big match della seconda giornata di Serie A in programma sabato 31 agosto alle 20.45 a Torino all'Allianz Stadium. La decisione del capo designatore Nicola Rizzoli non è stata digerita da tanti tifosi napoletani che sui social hanno iniziato a sfogare tutta la loro rabbia e la loro preocupazione. Sono in tanti a ricordare la direzione di gara dello stesso Orsato di due anni fa a San Siro, in occasione di un'Inter-Juventus decisiva per l'assegnazione dello scudetto durante la stagione 2017-18. In particolare l'arbitro finì al centro delle polemiche per la mancata espulsione di Pjanic che, già ammonito, era entrato in maniera piuttosto dura e scomposta ai danni di Rafinha.

Gli arbitri della seconda giornata di Serie A

Atalanta-Torino (1/9, ore 20.45) - Doveri di Roma 1

Bologna-Spal (30/8, ore 20.45) - Di Bello di Brindisi

Cagliari-Inter (1/9, ore 20.45) - Mariani di Aprilia

Genoa-Fiorentina (1/9, ore 20.45) - Giacomelli di Trieste

Juventus-Napoli (31/8, ore 20.45) - Orsato di Schio

Lazio-Roma (1/9, ore 18) - Guida di Torre Annunziata

Lecce-Verona (1/9, ore 20.45) - Sacchi di Macerata

Milan-Brescia (31/8, ore 18) - Abisso di Palermo

Sassuolo-Sampdoria (1/9, ore 20.45) - Pairetto di Nichelino

Udinese-Parma (1/9, ore 20.45) - Piccinini di Forlì