A rischio Napoli-Parma: verifiche in corso al San Paolo dopo il maltempo

A causa del forte vento che ha colpito la città di Napoli, verrà effettuato alle 12 un sopralluogo allo stadio 'San Paolo' da parte della commissione di vigilanza del Comune di Napoli per la verifica di eventuali danni alla struttura.

Da Napoli infatti arrivano notizie di un danno alla copertura dello stadio; solo dopo la verifica dei tecnici dunque verrà presa una decisione. Danno comunque di non enorme entità e al quale non vengono segnalate particolari criticità, ma che potrebbero portare alla decisione di giocare la sfida a porte chiuse per motivi di sicurezza.

La sfida tra Napoli e Parma è prevista alle ore 18:00.