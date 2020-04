Acerbi: "Allenarsi nei parchi è più pericoloso rispetto ai centri sportivi. Vogliamo risposte"

Il difensore della Lazio Francesco Acerbi ha commentato il Dpcm, che concede la ripresa degli allenamenti dal 18 maggio. Ma prima dei centri di allenamento, Acerbi fa notare, verranno riaperti luoghi meno sicuri per allenarsi.

Ad alimentare la trafila di critiche laziali nei confronti delle misure varate dal governo in merito alla ripresa delle attività sportive, ci pensa Francesco Acerbi. Il nuovo Dpcm è stato annunciato dal premier Conte la sera del 26 aprile, e contempla la riapertura di luoghi pubblici come parchi a partire dal 4 maggio, per consentire una (seppur limitata) ripresa dell’attività fisica. La ripresa degli allenamenti per gli sport di squadra invece, potrà concretizzarsi solo a partire dal 18 maggio. In collegamento con Lazio Style Radio, il difensore laziale manifesta il suo disappunto, evidenziando una possibile falla nel metro di giudizio adoperato per stilare il Dpcm:

Sul discorso della ripresa del campionato non voglio entrare nel merito, attendiamo le decisioni che saranno prese. È giusto che venga valutato tutto e che ci siano tutte le cautele del caso. La cosa difficile da accettare è che dal 4 maggio potremo ricominciare a fare gli allenamenti individuali, ma non potremo farlo nei nostri centri sportivi. Saremo costretti ad andare a correre nei parchi, insieme a tanta altra gente, con livelli di sicurezza più bassi rispetto a quelli che ci sarebbero all'interno dei centri sportivi, dove le distanze sarebbero rispettate molto più facilmente. Siamo sbalorditi, vorremmo delle risposte.

Serie A Parolo: "Non capisco perché non possiamo allenarci. Forse qualcuno non vuole ricominciare?" IERI A 12:45

Acerbi sembra dunque sposare la linea del presidente biancoceleste Claudio Lotito, il quale insiste da parecchi mesi sull’idoneità degli impianti di Formello al fine di garantire una ripresa dell’attività.

A Formello ci sono sei campi, tanti spogliatoi. E lo stesso vale anche per i centri sportivi delle altre squadre. Ci si potrebbe allenare uno alla volta, in assoluta solitudine, senza neanche vedersi con gli altri compagni. Faccio molta fatica a capire il perché di questa decisione, così come se lo chiedono tanti miei colleghi di altre squadre che sto sentendo in questi giorni.

Play Icon WATCH Pescara, l’arcobaleno sul coronavirus di Luigi: ecco la nuova divisa disegnata da un bambino 00:01:41

Serie A Lotito sfida la Juve: "Sì a uno spareggio secco per lo Scudetto. Alla Lazio non conviene giocare..." IERI A 08:00