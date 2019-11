Addio a Bruno Nicolè, il bomber più giovane della Nazionale: giocò con Boniperti, Charles e Sivori

Si è spento all'età di 79 anni Bruno Nicolè, il baby fenomeno del calcio anni Cinquanta che giocò nella Juventus del Trio Magico Boniperti-Charles-Sivori vincendo 3 scudetti, 2 Coppe Italia e una Coppa della Alpi con i bianconeri, più un'altra Coppa Italia con la Roma nella parte finale della sua carriera. Carriera che durò pochissimo, considerato che già a 27 anni Nicolè decise di appendere le scarpe al chiodo per intraprendere la carriera di insegnante di educazione fisica. Il suo esordio in Serie A risale al campionato 1956-57 con la maglia del Padova: in panchina sedeva Nereo Rocco.

Il doppio record in azzurro

Giocatore tecnicamente molto valido e veloce, Nicolè spinse Gianni Brera a paragonarlo a Silvio Piola. Merito soprattutto della doppietta rifilata alla Francia all'esordio in Nazionale il 9 novembre 1958 a soli 18 anni e 258 giorni: un exploit che fece e fa tuttora di lui il bomber più giovane nella storia degli azzurri. Rimasero quelle le sue uniche 2 reti con l'Italia in 8 presenze complessive. Il 25 aprile 1961, a 21 anni e 61 giorni, stabilì un nuovo primato diventando il capitano azzurro più giovane di sempre: indossò la fascia in un'amichevole vinta 3-2 a Bologna contro l'Irlanda del Nord. Giocatore talentuoso, godette di un'improvvisa popolarità: il Quartetto Cetra gli dedicò l'ultimo verso della celebre canzone "Che centrattacco!".

Il messaggio d'addio del figlio Fabio

Nicolè chiuse con il calcio giocato nel 1967 con la maglia dell'Alessandria e nel corso della carriera indossò anche le casacche di Padova, Mantova e Sampdoria. A dare l'annuncio della sua scomparsa è stato il figlio Fabio che ha pubblicato un toccante messaggio d'addio sul proprio profilo Facebook.