Addio a Giuseppe Gazzoni Frascara, il presidente che portò a Bologna Baggio e Signori

Si è spento all'età di 84 anni l'ex patron rossoblù che dal 2014 era rimasto come presidente onorario. Protagonista della rinascita del club felsineo che a metà degli anni '90 è risalito dalla Serie C alla A, e ha portato in città grandi campioni come Beppe Signori e Roberto Baggio.

La Bologna del calcio è in lutto e piange la scomparsa di Giuseppe Gazzoni Frascara. Il noto imprenditore, nato a Torino il 15 ottobre 1935, si è spento all'età di 84 anni: è stato patron del club rossoblù e, dal 2014, aveva la carica di presidente onorario.

Gazzoni Frascara si avvicina al Bologna nella stagione 1985-86 in qualità di sponsor, poi nel 1993 rileva il club, appena fallito. E' con lui al timone che la nuova società, denominata Bologna Football Club 1909, riparte dalla Serie C e in tre anni torna nel massimo campionato. Soprattutto Gazzoni ha il merito di aver portato in rossoblù due campioni come Roberto Baggio, autore di 22 gol nella stagione 1997-98, e come Beppe Signori, a Bologna per sei anni dal 1998 al 2004, senza dimenticare altri nomi come Pagliuca, Andersson, Kolyvanov e Cruz, e importanti allenatori del calibro di Ulivieri, Mazzone e Guidolin, rimasti nel cuore degli appassionati.. Il Bologna conquista sotto la gestione Gazzoni una Coppa Intertoto e arriva alla semifinale di Coppa UEFA nella stagione 1998-1999.

Serie A Pasadena è solo un brutto sogno. Roberto Baggio, colui che ci ha fatto innamorare del calcio 13/04/2020 A 06:00

Nel 2001 lascia la carica di presidente a Renato Cipollini, poi nel 2005, dopo la retrocessione, vende il club, poi acquistato da Alfredo Cazzola. Gazzoni tornerà all'interno del club felsineo nel novembre 2014 come presidente onorario per volontà della nuova proprietà rappresentata da Joe Tacopina. Nel 2006, da patron del Bologna, Gazzoni è stato uno dei principali accusatori di Calciopoli.

Il saluto del Bologna

Addio Presidente. Tutto il Bologna Fc 1909 partecipa al dolore della famiglia ricordando commosso il Presidente Gazzoni, entrato a pieno titolo nella storia ultracentenaria del nostro Club, che ha contribuito in modo determinante con il suo operato a far tornare importante nello scenario nazionale

Play Icon WATCH Bologna, De Leo: "Vedere Mihajlovic tra noi è stata una sopresa e un'emozione" 00:00:29

Serie A Roberto Baggio spiegato a chi non l'ha vissuto: istantanee del Divin Codino nazionale 12/04/2020 A 15:41