Agnelli lancia una frecciata a Conte: "Nel 2012 non è stato facile senza allenatore"

" In questi anni ci siamo trovati di fronte a tante difficoltà. Sono stati periodi molto intensi e pesanti per chi lavora nella società: penso alla vicenda del Calcioscommesse, che ha coinvolto i tesserati Juventus nel 2012, fatti avvenuti comunque in altre società. Quale altro club avrebbe gestito sei mesi senza il capo allenatore in panchina? Penso all'inchiesta Alto Piemonte e quella successiva dell'antimafia. Non ultima l'inchiesta Last Banner quelle sulle ipotizzate estorsioni per la Juventus "

Il riferimento è al 2012 quando arrivò la sentenza che vide protagonista, suo malgrado, Antonio Conte: la Commissione Disciplinare della Federcalcio squalificò il tecnico per 10 mesi (poi ridotti a 4 dal Tribunale nazionale arbitrato dello sport) perché da allenatore del Siena "non poteva non sapere" delle combine relative alle partite del campionato di Serie B con il Novara (2-2, 30 aprile 2011) e con l'Albinoleffe (sconfitta per 1-0, 29 maggio 2011). Per questo nella prima parte della stagione 2012-13 fu costretto a guardare le partite dei bianconeri dalla tribuna, lasciando la panchina a Massimo Carrera e Angelo Alessio.

" Fabio potrebbe scrivere un libro sulla gestione della prima squadra senza l'allenatore per 6 mesi in panchina. Solo Fabio è detentore di quelli che sono gli aneddoti di quei 6 mesi dietro vetri e balconate. Io spesso mi sono domandato, anche con lui e Pavel (Nedved, ndr): quale altra società sarebbe stata in grado di gestire 6 mesi senza il primo allenatore in panchina? Questo sicuramente ha forgiato ulteriormente il gruppo dirigente "

Una menzione velata, quella nei confronti dell'ex allenatore, che sui social è stato subito ripresa in maniera positiva dai tifosi bianconeri.