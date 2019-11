Agudelo fa già gola a tante squadre, l'agente: "L'Inter sta monitorando il ragazzo"

4 partite e subito un interessamento dell'Inter. Kevin Agudelo sta già riscuotendo successo dopo essere entrato nelle dinamiche del Genoa di Thiago Motta, che lo ha pescato dalla naftalina per gettarlo subito nella mischia nel match contro il Brescia. 0 presenze con Andreazzoli, 4 presenze su 4 con il tecnico ex PSG che non ha avuto paura di lanciare il colombiano classe ’98, che ha fatto subito vedere grandi cose oltre al gol al Brescia al debutto. Buone prestazioni sia contro la Juventus che contro il Napoli, ed è partito il sondaggio con l’Inter...

" L'Inter sta monitorando il ragazzo, ho già avuto contatti con i nerazzurri. Operazione per gennaio o per il prossimo giugno? Questo non è ancora stato deciso, dipenderà dall'accordo "

Queste le parole dell’agente del colombiano che non esclude di poter vedere Agudelo via dal Genoa già in inverno, nel caso dovesse arrivare l’offerta giusta...