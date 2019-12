'Air Ronaldo', gli incredibili stacchi aerei di Cristiano: da Madrid a Genova, che collezione

Due metri e 56 centimetri. E’ con questo stacco aereo che Cristiano Ronaldo è andato a impattare di testa il pallone che ha consentito poi alla Juventus di trovare i 3 punti e chiudere il 2019 esattamente come l’aveva iniziato: in testa alla classifica.

La prodezza di Marassi contro la Sampdoria però non è il primo miracolo ‘balistico’ di Cristiano Ronaldo, in grado di elevarsi per trovare impatti incredibili.

Già lo scorso maggio ad esempio, nel derby contro il Torino, Ronaldo fu in grado di elevarsi fino a 2 metri e 47cm d’altezza per impattare il pallone.

3 maggio 2019: Ronaldo vola a 2.47 nel derby tra Juventus e TorinoGetty Images

Altezze simili a quelle raggiunte all’europeo nel 2016, quando durante la semifinale col Galles Ronaldo si issò fino a 2 metri e 42 centimetri d’altezza.

6 luglio 2016: nella semifinale tra Portogallo e Galles Ronaldo vola a quota 2.42 per impattare di testa in golGetty Images

Una giocata non nuova a Cristiano, che già ai tempi di Madrid aveva però iniziato a volare ad altezze siderali. In un match di Coppa del Re contro l’Osasuna Ronaldo si elevò fino a 2 metri e 44 centimetri d’altezza.

9 gennaio 2014: Ronaldo sale a 2.44m in Real Madrid-OsaunaGetty Images

Il record calcolato però è un incredibile match di Champions League contro il Manchester United del 2013. Nel febbraio di quell’anno, contro la sua ex squadra, Ronaldo volò fino a 2 metri e 93 centimetri per impattare il pallone. Roba da cestisti. Roba da record. Roba da Cristiano Ronaldo.