Al Napoli tutto sotto silenzio: allenamento a Castel Volturno e nessuna menzione al ritiro

La situazione in casa Napoli sta assumento una connotazione sempre più strana. Dopo i fatti del post partita col Salisburgo, infatti, guardando il sito ufficiale del club sembra che non sia accaduto nulla: né l'infrazione alla regola UEFA da parte di Carlo Ancelotti, che non si è presentato in conferenza stampa, né il rifiuto dei giocatori di recarsi in ritiro come invece aveva imposto il presidente Aurelio De Laurentiis.

Come prima notizia nella pagina web del Napoli, infatti, compare il report dell'allenamento a Castel Volturno della mattinata, in cui non si fa alcuna menzione agli episodi raccontati.

" Dopo la gara con il Salisburgo, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa per l'anticipo della 12esima giornata di Serie A in programma sabato al San Paolo alle ore 20.45.La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall'inizio in Champions League hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa, sul campo 1, hanno iniziato la seduta con una fase di riscaldamento seguita da una serie di torelli. Successivamente esercizi tecnici e allenamento finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Lavoro personalizzato per Allan. Ancora terapie per Ghoulam. "

Questo è quanto c'è scritto. Tutto il resto è passato sotto silenzio. Il ritiro dunque non ci sarà e, secondo fonti vicine alla squadra, i giocatori hanno ricevuto il liberi tutti dopo il pranzo.