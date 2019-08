Alexis Sanchez-Inter: si può fare! L'agente tratta col Manchester United, Llorente piano B

Sfumato Dzeko, l’Inter prepara il colpo Alexis Sanchez. L’ex attaccante dell’Udinese è fuori dal progetto Solskjaer tanto da non averlo mai convocato in questo inizio di stagione e il Manchester United lo ha messo sul mercato. A battere nuovamente alla porta dei britannici è proprio l’Inter, forte della trattativa andata a buon fine per Lukaku.

Problemi ingaggio: il Manchester United deve contribuire

L’Inter ha trovato un accordo con il cileno, anche se bisogna prima sciogliere il nodo ingaggio. Alexis Sanchez percepisce circa 26 milioni di euro a stagione in Premier League e l’Inter non ha assolutamente le risorse per garantire la stessa cifra al classe ’88 (ora Lukaku è il giocatore con l’ingaggio più alto in nerazzurro con 9 milioni l’anno). Per continuare la trattativa, infatti, serve che il Manchester United contribuisca, pagando parte dell’ingaggio: l’Inter può arrivare a 5 milioni netti a stagione per 4 anni. L’agente del giocatore è in Inghilterra per provare a chiudere proprio con i Red Devils, partendo da un'operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Llorente piano B: arriverebbe a parametro zero

Non dovesse arrivare Alexis Sanchez, il piano B dei nerazzurri sarebbe quello di riportare in Italia il basco Fernando Llorente, già allenato da Antonio Conte ai tempi della Juventus. L’ex Tottenham Hotspur arriverebbe a parametro zero dopo non aver rinnovato il proprio rinnovo con gli Spurs a fine stagione.