Alexis Sanchez, la palla passa all'Inter: in caso di operazione rischia 3 mesi di stop

Alexis Sanchez ha lasciato il ritiro della Nazionale cilena, camminando senza stampelle. L’attaccante dell’Inter è ripartito alla volta di Milano dove, nei prossimi giorni, si sottopporà ad esami strumentali per chiarire l’infortunio patito nell’ultimo match con il suo Cile.

Il classe ’88 ha riportato una lussazione alla caviglia con l’interessamento del tendine, infortunio che potrebbe costringere l’ex Manchester United ad un’operazione chirurgica. Bale, nel 2016, rimase fuori tre mesi e questa sarebbe l’ipotesi di assenza per Sanchez nel caso l’Inter dovesse optare per l’operazione.

I nerazzurri restano in attesa, con il ct del Cile che chiarisce la sua posizione sperando che Sanchez possa avere continuità con l’Inter...

" Perdiamo Alexis per questa partita e se dovesse operarsi con l’Inter, starebbe fuori per due o tre mesi. È un peccato, stava tornando a giocare nel suo club, ha segnato due gol e ha giocato in Champions League. Ora dobbiamo aspettare in queste ore cruciali per sapere la decisione che prenderà l’Inter. Decideranno loro cosa succederà, per noi è Alexis Sanchez, per l’Inter è uno dei tanti giocatori in rosa. [Reinaldo Rueda, ct Cile] "

Una brutta notizia per l’Inter, considerando i pochi uomini a disposizione nel reparto offensivo. Ci sono Lukaku e Lautaro Martinez ok, ma mancano le riserve. Politano potrebbe - a quel punto - essere usato come seconda punta oltre al giovane Sebastiano Esposito (classe 2002) che ha collezionato finora 17 minuti in prima squadra: nella sconfitta contro l’Eintracht Francoforte in Europa League durante la scorsa stagione.