Allegri: "Studio l'inglese, ma mi prendo il mio tempo. Panchina? Ripartirò a giugno..."

È stato accostato ad Arsenal, Tottenham, Manchester United e Bayern Monaco, ma Massimiliano Allegri resta ancora ‘a casa’ in attesa di una squadra. Il tecnico toscano, reduce da 5 Scudetti consecutivi alla guida della Juventus, non vuole però accelerare i tempi e ai microfoni di ESPN ha confermato di volersi prendere il tempo necessario per studiare l’inglese. Solo da giugno in poi sarà disponibile...

" Tornerò ad allenare solo a giugno. Non so se si possa definire o meno come anno sabbatico, ma sono arrivato rapidamente a questa decisione col mio agente Giovanni Branchini. Quando ho chiuso con la Juventus, ho deciso di prendermi un anno di stop. [Massimiliano Allegri a ESPN] "

Serviva una pausa

" Ho giocato a calcio da quando avevo 18 anni, ho allenato per altri 16... Mi sono fermato dopo 34 anni e sono felice così. Posso riflettere, parlare con le persone, avere impegni nella vita privata e godermi altre passioni come il teatro, gallerie d'arte, lettura dei libri "

Continua lo studio dell’inglese

" Sto studiando l'inglese, è vero. Prendo lezioni qui a Milano, dove vivo. Inizio a parlarlo bene, faccio più fatica invece nell'ascoltare e capire gli altri. Poi, se parlano più piano ci riesco. Guardo anche film in inglese e leggo libri per migliorare l'apprendimento "

Non voglio fare male al ritorno in panchina

" Il prossimo anno sarà importante per me. La scelta che dovrò fare sarà fondamentale, devo essere preparato. Dopo 5 anni alla Juve e un anno fuori dal calcio, non voglio tornare in panchina e fare male "