Altro che rivali, i tifosi della Lazio in pellegrinaggio per Mihajlovic

Avversari in campo, gemellati fuori. Bologna-Lazio, quando si parla di Mihajlovic, non è mai una sfida qualunque, soprattutto quando si verificano dimostrazioni d’affetto del genere. Lo scorso 21 luglio un folto gruppo di tifosi emiliani, dopo essere venuti a conoscenza delle condizioni di salute del tecnico serbo, si sono recati in pellegrinaggio alla Basilica di San Luca per stringersi in un momento di preghiera a sostengo della battaglia di Sinisa.

A distanza di tre mesi, in occasione proprio della sfida contro i biancocelesti in programma alle 15:00 allo stadio Renato Dall’Ara, una rappresentanza di sostenitori rossoblù si metterà in cammino sotto i portici di San Luca per raggiungere il Santuario. All’interno del nutrito gruppo di tifosi guidati da don Massimo Vacchetti ce ne saranno anche alcuni di fede laziale, invitati a prendere parte alla marcia verso la Basilica proprio dagli avversari di giornata. Per chi volesse, l’appuntamento è fissato alle 9.30 all’arco del Meloncello a Bologna con l’obbiettivo di dar forza al coraggio del grande Miha.