Altro esonero a Napoli dopo Ancelotti! Licenziato Baronio, l'allenatore della Primavera

Caos Napoli in prima squadra? Non che nella Primavera si viaggi ad un’altra velocità, anzi... Il club di De Laurentiis ha deciso di esonerare Roberto Baronio dalla guida tecnica della squadra giovanile azzurra, considerando l’ultimo posto in classifica e le quattro sconfitte consecutive in campionato: l’ultima contro il Pescara per 1-0.

La Primavera del Napoli, infatti, ha conquistato solo 9 punti in stagione e solo 2 vittorie in 15 incontri disputati. La zona playoff è lontanissima e, anzi, il rischio retrocessione è sempre più alto. Ecco quindi l'esonero di Baronio che anche in Youth League aveva steccato con diverse goleade subite nel proprio girone. Tra Liverpool, Salisburgo e Genk, gli azzurrini aveva raccolto solo 2 pareggi e incassato ben 23 reti, facendo del Napoli la peggior difesa di tutta la fase a gironi della competizione europea.