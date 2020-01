Altro ko per la Roma: si teme lesione del menisco esterno per Diawara, rischia 2 mesi di stop

Ennesimo infortunio in casa Roma, con il ko di Amadou Diawara durante il match di Coppa Italia contro la Juventus. Il centrocampista guineano si è sottoposto questa mattina ad accertamenti al ginocchio sinistro a Villa Stuart, lo stesso ginocchio operato il 7 ottobre scorso per una lesione al menisco.

Non è ancora arrivato il comunicato ufficiale da parte della Roma, ma si teme una lesione del menisco esterno, che porterebbe il classe ’97 a stare fermo per almeno due mesi. Restano a disposizione quindi solo due centrocampisti per Fonseca: Veretout e Cristante. Con Pellegrini e Gianluca Mancini adattabili sulla linea mediana...