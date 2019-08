Altro messaggio lanciato da Dybala: una sua delizia vale l'1-0 Juventus alla Triestina

Ancora una volta Dybala. L’argentino è il protagonista dell’amichevole vinta contro la Triestina grazie a una sua magia che vale l’1-0 poco prima della fine del primo tempo. Non è tanto la giocata in sé, quanto l’esultanza ad essere da messaggio alla dirigenza bianconera. Mano sul petto a battere nella zona del cuore e maglia alzata ad esaltare il suo cognome sullo sfondo bianconero. Dybala vuole restare nella Juventus, vuole essere parte integrante del progetto di Sarri e lo ha dimostrato ancora. Basta questo per rimanere nella Vecchia Signora? Il fatto che il tecnico della Juve l’abbia schierato titolare, può già essere un indizio sulla sua permanenza, considerando che la formazione di oggi doveva essere al 99% quella che affronterà il Parma in avvio di campionato (fatto salvo il recupero di Cristiano Ronaldo). La buona notizia, poi, è la ‘prima’ di Aaron Ramsey che fa finalmente il suo debutto in maglia bianconera dopo aver saltato tutto il precampionato.

Cronaca

La Juventus vuole partire forte, ma Pjanic rischia tutto con una palla persa a centrocampo. Ci provano Rabiot e Danilo, ma i bianconeri non riescono a sbloccare il risultato. Offredi dice di no a Douglas Costa, poi risponde presente anche sul tiro dal limite di Dybala. Al 38', poi, la magia del giocatore argentino che, spalle alla porta, si gira e beffa Offredi con un pallonetto imprendibile. La Juventus cerca anche il raddoppio, ma Douglas Costa non trova lo specchio.

Douglas Costa - Triestina-Juventus - Amichevoli 2019 - Getty ImagesGetty Images

Nella ripresa si parte con un calcio di rigore in favore della Juventus, ma questa volta Dybala si fa ipnotizzare da Offredi che gli para la conclusione. Dybala ha altre due chance, poi è Szczesny a salvare tutto su Coletti. Al 61’ scatta l’ora dei cambi con Cuadrado, de Ligt, Demiral, De Sciglio e Mandzukic che prendono il posto di Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro e Dybala; qualche minuto dopo tocca anche a Emre Can, Bentancur, Matuidi ed Higuain, fino al debutto assoluto di Ramsey. Higuain sfiora il palo sul cross di Cuadrado, ma nel finale è la Triestina ad andare vicina al pareggio con la traversa di Ferretti e la parata di Szczesny sul tiro di Steffe.

Il Tweet

Una foto, a volte, vale più di 1000 parole...

Tabellino

Triestina-Juventus 0-1

Le formazioni iniziali

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Bernardeschi. All. Giovanni Martusciello

Triestina (4-4-2): Offredi; Scrugli, Malomo, Lambrughi, Formiconi; Procaccio, Giorico, Paulinho, Gatto, Granoche, G.Gómez. All. Massimo Pavanel

Marcatori: 38’ Dybala (J)