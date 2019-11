Tra la società Napoli, nella persona di Aurelio De Laurentiis, e la squadra si va verso lo scontro totale. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, i due fronti stanno lavorando per passare all'attacco. Da un lato ci sarebbe la stangata in arrivo ai giocatori, dall'altra la ricerca di un cavillo per poter aggirare il provvedimento epocale.

De Laurentiis pronto a emettere maximulte, Allan il più penalizzato

Il presidente e patron del club, secondo il quotidiano milanese, avrebbe dato l'ok per far partire le raccomandate da indirizzare ai gicoatori per le richieste di risarcimento dopo l'ammutinamento in occasione del ritiro indetto e rifiutato dai giocatori. si parla di decurtazione dello stipendio fino al 25% del lordo mensile, con un'eccezione per Allan. Per lui addirittura il 50%, perché dopo la sfida contro il Salisburgo si era verbalmente scagliato contro Edo De Laurentiis, il figlio di Aurelio, e al patron la questione non sarebbe proprio andata giù. Il risarcimento avverrebbe tramite trattenuta sulla busta paga. Insieme alla multa, l'offensiva del club prevederebbe anche una seconda fase: un'azione legale per giusta causa, per danno d'immagine arrecato alla società in seguito all'atto d'insubordinazione.

Aurelio De Laurentiis, Napoli, Getty ImagesGetty Images

La controffensiva dei giocatori: a caccia del cavillo per far saltare tutto

I giocatori, dal canto loro (sempre stando all'articolo di Gazzetta) starebbero cercando con i loro legali un escamotage per evitare la batosta economica. Si va infatti a caccia di un cavillo legale che possa far saltare tutto e nella fattispecie sembra che il salvagente cui aggrapparsi sia la modalità di comunicazione del ritiro, che non avrebbe rispettato gli standard convenzionali, motivo per cio anche l'Assocalciatori sosterrebbe la posizione degli azzurri. I ritiri, infatti, dovrebbero essere comunicati entro tempistiche consone e con una convocazione formale, ma tutto questo non è avvenuto perché la notizia del ritiro è circolata solo dopo l'intervista che De Laurentiis ha rilasciato a Radio Kiss Kiss, senza ulteriori comunicazioni, venendo meno quindi alle abituali procedure.

Carlo Ancelotti (Napoli)Getty Images

La posizione di Carlo Ancelotti

E' dunque rottura tra le due parti e chi ne fa le spese è il tecnico Carlo Ancelotti, in mezzo a due fuochi. L'allenatore, però, aveva già lasciato intendere di essere dalla parte dei giocatori in occasione dell'annuncio del ritiro, ma si era poi attenuto alle disposizioni societarie, trovandosi in maniera surreale da solo a Casteldebole a dormire, quando avrebbe dovuto esserci anche il resto della squadra. Per ora il tecnico è confermato e la dirigenza non sembra intenzionata a sostituirlo, ma la posizione del tecnico di Reggiolo è spinosissima e se la battaglia legale prendesse corpo lui sarà sicuramente uno di quelli che ci rimetteranno.