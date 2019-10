Amrabat lo stakanovista. Juric: "Turnover? No, lo tengo in campo finché non muore..."

Ivan Juric carica il suo Verona che, dopo la sconfitta contro il Sassuolo in casa, cerca punti salvezza in casa del Parma. Il momento più bello della conferenza è il passaggio su Amrabat, quando un giornalista chiede a Juric se il centrocampista marocchino farà un po’ di turnover. L'ex Bruges ha debuttato il 25 agosto scorso contro il Bologna, entrando nel secondo tempo. Poi ha giocato sempre da titolare in campionato, per un totale di 746 minuti in Serie A in 9 gare, venendo sostituito solo nei finali di gara contro Juventus e Napoli.

La lotta alla salvezza?

" Tutte le squadre sono alla nostra portata, a patto di dare sempre il massimo di quello che possiamo. Dobbiamo tenere ben presente le cose che sappiamo fare bene, non darle mai per scontate e continuare a fare così. Solo così si può migliorare quello che invece possiamo fare meglio. Di situazioni offensive ne creiamo tante, arriveranno anche i gol perché abbiamo i giocatori in grado di finalizzare "

" Sicuramente avremmo potuto fare diversi punti in più di quelli che abbiamo, basta guardare il numero dei pali presi, ma sono contento di come sta sul pezzo la squadra "

La sfida con il Parma?

" Squadra diversa dal Sassuolo. È veramente una bella formazione, molto tosta. Col Sassuolo abbiamo concesso qualcosa a livello di contropiede, contro il Parma sarà diverso per la loro grande velocità in attacco, servirà essere molto attenti "

Capitolo infortunati/turnover. E Amrabat?

" Miguel Veloso? A Parma ci sarà. È mancato contro il Sassuolo, abbiamo avuto tante palle inattive che potevano essere sfruttate meglio. Di Carmine? Mi è piaciuto molto contro il Sassuolo, ha retto bene facendo il lavoro che deve fare un attaccante, gli è mancato il gol. Amrabat? No no, gioca finché non muore. Lui si allena poco quando torna dalla Nazionale, fa viaggi di 20 ore e si stanca. Ma lo stiamo gestendo e sta bene "