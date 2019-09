Ancelotti: "Llorente giocatore completo, davanti abbiamo tante soluzioni"

" Abbiamo fatto una buona partita soprattutto nella fase iniziale, nel secondo siamo stati molto più concreti ed efficaci. Non abbiamo preso gol, abbiamo perso però qualche palla in uscita. E' una caratteristica di gioco che vogliamo avere quella di giocare a terra. Ci prendiamo qualche rischio ma vanno limitati questi errori "

Queste le parole del tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky, al termine del match vinto contro la Sampdoria.

" Llorente è un giocatore completo, di calcio. É un terminale offensivo molto importante non solo per il cross. La rosa lì davanti è varia, ci sono tante soluzioni "

Di Francesco: "Serve più determinazione"

"A livello di prestazione la squadra è cresciuta. Anche come contro il Sassuolo ci sono stati momenti di difficoltà e ci siamo complicati la vita. Avremmo meritato di più soprattutto negli ultimi 20 minuti del primo tempo. Quando hai opportunità devi fare gol". Queste le parole ai microfoni di Sky di Eusebio Di Francesco, tecnico della Sampdoria, al termine della sfida contro il Napoli. "Nell'ultimo passaggio siamo stati precipitosi, dobbiamo essere più determinati e cattivi in alcune circostanze. Abbiamo bisogno di un risultato positivo e di un pizzico di fortuna. Il secondo gol ha un po' chiuso la partita. Adesso però prendiamo la prestazione e cerchiamo di affrontare la prossima con lo stesso piglio. Dobbiamo avere più coraggio e malizia, in questo dobbiamo migliorare tanto", ha aggiunto.