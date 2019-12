Ancelotti saluta: "Grazie a tutti. Ho vissuto un'esperienza in una città meravigliosa come Napoli"

Il Napoli ha trovato la qualificazione agli ottavi di Champions dopo il successo sul Genk, ma questo non è bastato a Carlo Ancelotti per continuare la sua avventura in azzurro. In tarda serata è arrivato l’esonero del tecnico emiliano che verrà così sostituito da Gennaro Gattuso. Si chiudono quindi i 18 mesi di gestione Ancelotti, anche se l’ex allenatore di Milan e Real Madrid non è riuscito a portare trofei in quel di Napoli. Lui resta legato alla sua squadra e alla città e si è congedato con queste parole...

" Tutti i miei ringraziamenti al club, ai suoi dipendenti, ai miei giocatori, al mio staff e al presidente per la opportunità che mi è stata data di vivere una grande esperienza in una città meravigliosa come Napoli. Forza Napoli sempre. [Carlo Ancelotti] "

Ora il tecnico emiliano spera di risolvere il proprio contratto con De Laurentiis dopo l'esonero avvenuto, anche perché potrebbero aprirsi le porte della Premier League: l'Arsenal cerca un allenatore... A Napoli, come detto, arriva invece Gennaro Gattuso che verrà presentato alle 18 di mercoledì 11 dicembre.