Anche Conte scende in campo per avere subito Eriksen: l'Inter fa salire l'offerta a 18 milioni

Ulteriori sforzi da parte dell’Inter per avere subito Eriksen. Il Tottenham vuole 20 milioni per liberarlo a gennaio, mentre i nerazzurri erano arrivati a 13 più di 2 di bonus. Nel pomeriggio di lunedì 20 gennaio, però, c’è stato un contatto tra Conte e il giocatore danese per velocizzare l’operazione. Il tecnico nerazzurro ha confermato tutto l’interesse dei nerazzurri e l’importanza che assumerebbe Eriksen nel proprio progetto tecnico, ma lo stesso classe ’92 dovrà fare uno sforzo dal punto di vista economico e quindi ‘pretendere’ di meno sull’ingaggio.

Capite le reali intenzioni del giocatore, l’Inter ha provato ad avvicinarsi alle richieste del Tottenham che, piuttosto, preferirebbero perderlo a zero a giugno che svenderlo a gennaio. Ecco che Marotta, secondo Sport Mediaset, sarebbe pronto ad alzare l’offerta fino a 18 milioni, cifra vicinissima a quella richiesta dagli Spurs. Finalmente il Tottenham accetterà?