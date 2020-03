Anche De Laurentiis in campo contro il coronavirus: donati macchinari per terapia intensiva

Anche Aurelio De Laurentiis scende in campo. Non per il suo Napoli, nonostante abbia chiesto a tutti i suoi giocatori di non lasciare la città per un'eventuale ripresa del campionato, ma per il territorio napoletano, con un'importante donazione agli ospedali di Pascale e Cotugno. A comunicarlo è stato il professor Paolo Ascierto, oncologo che in questi ospedali sta sperimentando terapie efficaci per la guarigione dei pazienti positivi da Covid-19.

" È doveroso da parte mia un ringraziamento al presidente Aurelio De Laurentiis, per il supporto e la solidarietà dimostrata agli ospedali Pascale e Cotugno in questo momento di grande difficoltà. Ci resta molto da fare, ma insieme possiamo farcela, grazie alla ricerca si vince sempre. [professor Paolo Ascierto] "

De Laurentiis si è azionato per realizzare nuovi posti letto in terapia intensiva e sub-intensiva, grazie all’acquisto di ventilatori polmonari, caschi CPAP e tubi endotracheali per i due ospedali della provincia di Napoli.