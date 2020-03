Anche il Napoli ci ripensa: cancellata la ripresa degli allenamenti del 25 marzo

Dopo Lazio e Cagliari, anche il Napoli fa dietrofront. Nei giorni scorsi, infatti, il club partenopeo aveva comunicato la ripresa degli allenati fissata per mercoledì 25... Non tanto per l'inizio del campionato, ma nel caso si fosse anticipato il ritorno degli ottavi di finale contro il Barcellona rimasto in sospeso. Con l'emergenza coronavirus che non si è arrestata (in Italia come in Spagna) e la nuova sospensione del campionato spagnolo, anche il Napoli ha fatto un passo indietro.

Con un comunicato sul proprio sito, gli azzurri hanno specificato che la ripresa degli allenamenti verrà effettuata solo in futuro, quando l'emergenza per il Covid-19 sarà rientrata. Intanto, i giocatori continuano a seguire un percorso personalizzato, redatto da Gattuso e dal suo staff, restando nelle proprie abitazioni.