Anche il Tottenham su Piatek! Mourinho cerca un attaccante dopo il ko di Kane

Non solo l’Aston Villa per Piatek. Sono diversi i sondaggi per l’attaccante polacco e nelle ultime ore si è aggiunto anche il Tottenham alla ricerca di un attaccante dopo l’infortunio di Harry Kane. Il bomber della Nazionale inglese si è infortunato nel match contro il Southampton del 1° dell’anno, e non si conoscono ancora i tempi di recupero per la lesione al tendine del ginocchio sinistro rimedata. Mourinho è così alla ricerca di un nuovo attaccante per far fronte al doppio impegno Premier League-Champions.

Si ricercano così nomi interessanti sul mercato, e anche quello di Piatek è finito sul taccuino dei dirigenti degli Spurs, secondo quanto raccolto dal The Guardian. Il Tottenham non cerca l’acquisto a titolo definitivo, ma solo un prestito secco (oneroso) fino a giugno con la possibilità di pagare l’ingaggio del giocatore. Il Milan spera invece di infilare un diritto di riscatto a 30 milioni, magari con obbligo in caso di qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League.