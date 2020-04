Ancora Lotito: "Le scelte del governo sono illogiche, Immobile e Dzeko corrono a Villa Borghese"

Intervenuto ai microfoni del TG2 il presidente della Lazio torna a dire la sua sul dpcm di Conte: "Una scelta illogica, Immobile e Dzeko corrono a Villa Borghese".

Claudio Lotito continua la sua battaglia. Dopo le dichiarazioni dell’altro giorno nell’intervista a Repubblica, il presidente della Lazio è tornato a parlare del calcio e della sua possibilità o meno di ripresa. Lotito ha parlato ai microfoni del TG2, e ancora una volta non ha perso occasione per ribadire la sua posizione:

"Sappiamo con certezza che questo virus non scompare da qui a pochi giorni e dobbiamo abituarci a conviverci. Al di là dei diritti tv, dei valori economici, che esistono e sono importanti, quello che conta di più è far capire l'importanza del valore sociale del calcio. Se non si dovesse ripartire? Il rischio economico lo si sa, avremo dei danni gravi e irreparabili per centinaia di milioni".

Serie A Lotito sfida la Juve: "Sì a uno spareggio secco per lo Scudetto. Alla Lazio non conviene giocare..." IERI A 08:00

Claudio Lotito: "Perché chi fa sport di squadra non si può allenare nei centri sportivi?" Credit Foto Eurosport

Il punto su cui è più chiaro però il Lotito-pensiero è proprio sull’ultimo decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte:

Il dpcm è illogico, perché un giocatore che appartiene ad uno sport individuale si può allenare nei centri sportivi e uno che appartiene agli sport di squadra non lo può fare. Troveremo Immobile e Dzeko ad allenarsi a Villa Borghese, Insigne sul Lungomare Caracciolo, è una cosa assurda".

Play Icon WATCH Pescara, l’arcobaleno sul coronavirus di Luigi: ecco la nuova divisa disegnata da un bambino 00:01:41

Serie A Cellino: "Se si riprende a giocare il Brescia non scenderà in campo. Lotito? Raglio d'asino" 12/04/2020 A 11:05